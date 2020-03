Olaszországban 24 óra alatt 368 koronavírus-fertőzött halt meg

Daniele Macchini, a bergamói kórház, a Humanitas Gavazzeni orvosa drámai hangvételű Facebook posztban számolt be az egyre romló állapotokról. Bár "felelősségteljes" magatartást kértek tőlük, ő mégis úgy gondolta, hogy pont a hallgatás nem lenne felelősségteljes, úgyhogy megpróbálja leírni, mi is történik most a kórházban - írja az Index.hu a beszámoló alapján.