Müller Cecília: átfogunk lépni a csoportos fertőzések szakaszába

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos, Müller Cecília kijelentette, hogy Magyarországon a járvány újabb szintet lépett.

"Eddig egyedi esetekről volt szó, azonban hamarosan a csoportos fertőzések szakaszába lépünk

- jegyezte meg, hozzátéve, hogy láthatatlan ellenséggel nézünk szembe, ezért fontos a megelőzés.

„Ilyenkor már nem lehet tudni, hogy ki, kitől kapta el a vírust”

– tette hozzá a tisztifőorvos, aki szerint már most sem tudják minden fertőzöttről, hogy kitől kapta el a koronavírust.

Müller szerint nem lesz az életünk olyan egy darabig, mint az ezt megelőző időszakban volt. Leszögezte: minimalizálni kell a személyes kapcsolatokat, éppen ezért mindenkit arra kér, hogyha nem szükséges elmenni, akkor igyekezzen otthon maradni. Hozzátette, hogy arra kérik az időseket, hogy ne menjenek az orvosi rendelőbe, inkább telefonon kérjenek tájékoztatást.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy a fertőzés az egész térségünket elérte, ez a hivatalos statisztikai adatokból is kiderült. Kiemelte, hogy a koronavirus.gov.hu oldal a súlyos terhelés miatt órákig nem volt elérhető, jelenleg is vizsgálódnak a nyomozók és amennyiben bűncselekmény történt a rendőrség elindítja a szükséges eljárást.

Az ezredes ismertette a kormány hétfői intézkedési terveit is. A templomokat továbbra sem zárják be, tehát az esküvőket, és a temetéseket is meg lehet tartani majd. Lakatos beszélt a határzárról is hozzátéve, hogy hétfő éjféltől a közúti, vasúti, vízi és légi határátlépést is megtiltják. Magyar állampolgárokon kívül tehát más nem lépheti át a határt, de ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy családokat szakítanának szét a nem magyar állampolgárok miatt.

Lakatos Tibor szerint már 40 olyan magyar állampolgár van, akik nem tartották be a karantén szabályait, velük kapcsolatban megjegyezte, hogy

500 ezer forintos bírság jár érte.

Megerősítette azt az információt, hogy 13 iráni állampolgárt kiutasítottak az országból, mert nem megfelelően viselkedtek a karantén során, illetve erőszakos magatartást tanúsítottak az ápolókkal szemben.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta, hogy

a karanténokban egyelőre elégséges hely van, és a vidéki kórházak infektológiai osztályain is kezelik már a koronás betegeket.

Megerősítették, hogy már úton van az a 120 ezer maszk, ami eddig Németországban vesztegelt, Müller szerint ugyanakkor az egészséges embereknek felesleges maszkot hordaniuk.

Hamarosan felhatalmazást ad a kormány a rendőrségnek arra vonatkozóan is, hogy kezelje a szükséges egészségügyi adatokat, de az időskorúak ellátásáról is pontosan rendelkezni fognak. Ezen felül regisztrálni fogják az egészségügyi szakképzésben részesülőket és a nappali orvosképzésre járókat, hogy szükség esetén be lehessen vonni őket az ellátásba.