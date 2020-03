Szerbia is lezárta a határokat a külföldiek előtt

Azonnali hatállyal szükségállapotot hirdettek Szerbiában vasárnap az új típusú koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében, az erről szóló döntést a köztársasági elnök, a kormányfő és a házelnök közösen hozta meg. A kormányfő közölte, hogy vasárnap estétől csak a szerbiai állampolgárok léphetnek be az országba.



"Szerbia mától háborúban áll egy láthatatlan ellenséggel, amelyet le kell győzni" - hangsúlyozta a szükségállapot kihirdetésekor Aleksandar Vucic államfő. Azt mondta: a harc az idősekért, de a jövőért is folyik.



Szerbiában eddig 48 fertőzöttet vettek nyilvántartásba.



A szerb elnök arra kérte a 60 év felettieket, hogy saját érdekükben maradjanak otthon.



A kormány vasárnap késő este dönt azokról a lépésekről, amelyek a szükségállapot alatt lesznek érvényben, ám a korábbi bejelentések szerint várhatóan bezárnak a kávézók, az éttermek, a szórakozóhelyek, a bevásárlóközpontok, és csak az élelmiszerüzletek, valamint a gyógyszertárak tarthatnak nyitva.



Ana Brnabic kormányfő a szerbiai közszolgálati televízióban közölte: Szerbiát lezárták, az országba csak a külföldről hazatérő szerbiai állampolgárok, a diplomaták és a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek léphetnek be.



Aleksandar Vucic közölte, hogy hétfőtől a tanév végéig bezárnak az bölcsődék, óvodák, iskolák és egyetemek, nem lehet sem edzéseket, sem sportrendezvényeket tartani, de az edzőtermeket is becsukják. Hozzátette, a hadsereget az utcára vezérlik, katonák fogják védeni azokat a kórházakat, amelyekben fertőzötteket kezelnek, míg a rendőrök a legszigorúbban ellenőrzik majd, hogy a házi karantén alá helyezettek betartják-e az előírásokat, és a karantén szabályait megszegők súlyos büntetést kapnak.



"A helyzet percről percre változik, a külföldieket ezért arra kérem, most ne jöjjenek Szerbiába, és a szerbeket is arra kérem, ha tehetik, ne jöjjenek, mert 14 napos karantén vár rájuk" - húzta alá.



A szerb elnök szavai szerint a jelenlegi helyzetben Szerbia csak Kína támogatására számíthat, az Európai Uniótól nem érkezik sem felszerelés, sem támogatás.



A kormány vasárnap délutáni határozata értelmében nem emelhetik meg az alapvető élelmiszerek, a védőfelszerelések és a higiéniai termékek árát Szerbiában.



Ana Brnabic bejelentése szerint keddtől az oktatás televíziós műsorokon, valamint digitális eszközökön keresztül zajlik majd. Hozzátette, hogy aki tud otthonról dolgozni, az cselekedjen úgy, aki pedig nem - és ez főleg a termelői szektorra vonatkozik -, az tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, és úgy folytassa munkáját.



A szükségállapot kihirdetését a törvény szerint a parlament szavazhatja meg, ám mivel a kormány korábban 100-ra, majd 50-re korlátozta a beltéri események résztvevőinek számát, így a képviselőház nem tud összeülni, a törvény pedig lehetőséget ad arra, hogy a három legfőbb méltóság közös döntése alapján hirdessék ki a szükségállapotot.



Az április 26-ra tervezett általános választásokat egyelőre nem halasztották el, az államfő kedden tárgyal a témáról a pártok vezetőivel.