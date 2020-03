Trump szerint kínai vírus gyengíti az amerikai vállalatokat

Még a koronavírus miatt is képes egymásnak feszülni az Egyesült Államok és Kína. Donald Trump amerikai elnök a gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló tweetjében egyszerűen kínai vírusnak nevezte a világszerte pusztító kórokozót. Egészen pontosan azt írta, hogy

Az Egészségügyi Világszervezet korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy semmiképp nem szabad Kínához és Vuhanhoz, az első fertőzés helyszínéhez kötni a koronavírust azért, hogy megelőzzék az érintettek diszkriminációját.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!