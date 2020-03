Szijjártó: Hónapokig tarthatnak a korlátozások

A koronavírus-járvány szempontjából is komoly az egymásra utaltság a térség országai között az emberek egészségének megvédése és az ellátás folyamatos biztosítása, a gazdaságok működőképességének fenntartása tekintetében – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető azt követően nyilatkozott, hogy videokonferencián egyeztetett cseh, szlovák és osztrák kollégájával. Szijjártó Péter kiemelte: minden országnak nemzeti intézkedéseket kell hoznia, de ezek komoly hatással vannak a szomszédos, illetve térségbeli országokra is.

A tanácskozáson partnereivel egyetértettek abban, hogy nem pár napig vagy hétig tartó időszakra, hanem hónapokban mérhető korszakra kell készülni súlyos korlátozások között – közölte.

Kifejtette: a magyar kormány intézkedései meghozatalakor azt a két szempontot veszi figyelembe – és ezek tekintetében teljes körű a megegyezés a térségben –, hogy az emberek egészségének védelmét és az ország folyamatos ellátását kell biztosítani. Ezen alapul az a döntés is, hogy csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére a személyszállítás keretében, de a teherszállítás tekintetében a belépéseket nem korlátozzák. A magyar emberek, a magyar gazdaság ellátása szempontjából fontos áruk belépését nem korlátozzák, a tranzit teherforgalmat is engedik – közölte.