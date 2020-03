Kereskedők: 25-35 százalékos drágulás tapasztalható a koronavírus miatt

Jelentős drágulást hozott a koronavírus Magyarországra. Az egészségügyben dolgozók mellett az egyik legnagyobb terhet jelenleg a kereskedelmi, és azon belül is az élelmiszerkereskedelmi dolgozók viselik, mióta az első fertőzöttet regisztrálták.

Nehezen bírják a dolgozók. Olyan mintha a karácsonyi utolsó nagybevásárlás lenne minden nap, miközben a munkatársak ki vannak téve a fertőzés veszélyének is.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke jó kezdeményezésnek tartja, hogy a kormány létrehozta a rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot, de azt mondta, hogy

sokkal gyorsabban kellett volna reagálnia a kabinetnek a járvány okozta károk enyhítése érdekében.

Dr. Antalffy Gábor a Kiskereskedők Országos Szövetsége ügyvezető elnöke úgy látja szükség van a legmagasabb szintű egyeztetésekre, de erre egyelőre csak a szakszervezetek hajlandóak. A szakmai érdekképviselet vezetője az Alfahírnek azt mondta, hogy országszerte több helyen létrehoztak olyan jogsegélyszolgálatot amely segít a munkavállalók és a munkáltatók érdekérvényesítésében.

Főleg az ország hátrányosabb helyzetű régióiban működtetjük az úgynevezett jogpontokat aminek az a lényege hogy munkajogi, cégjogi, társaság-jogi, tb kérdésekben és itt felkészült jogászok várják a munkavállalók kérdéseit.

A szakszervezeti vezető szerint rengetegen keresik fel őket. Eleinte egészségügyi, majd ellátási kérdések merültek fel, de mostanra sajnos a megélhetési gondok kerültek előtérbe.

Még drágább az életed

A szakmai és a munkavállalói szervezetek is azt hangsúlyozzák, hogy a koronavírus kísérője nem csak a magas láz, hanem az egyre magasabb árak is. A piacokon, kisboltokban 25-35 százalékos drágulás tapasztalható, de a kereskedelem többi szegmensében, és a mostanra valóban csak vegetáló turizmus-vendéglátás területén is hasonlóak a tapasztalatok.

A munkáltatók és főleg a kkv-k, valamint a munkavállalók egyelőre kénytelenek egymást között meccselni, hiszen rettegnek a megszűnéstől vagy a kirúgástól. Abban azonban minden érintett egyetért, hogy a kormány nem tehet úgy mintha ez a saját ügyük lenne amihez az államnak, a kabinetnek nincs köze. Ezért is sürgetik a közvetlen tárgyalásokat mielőtt még Magyarországon is kijárási tilalmat vezetnek be.

Verebes Károly