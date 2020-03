Kaotikus állapotok: Lengyelország, Csehország és Magyarország határain több tízezren próbálnak átjutni

Több mint 25 kilométeres dugó alakult ki szerda délelőttre az osztrák-magyar határ osztrák oldalán, ez délutánra 50 kilométeresre duzzadt, vagyis lassan Bécsig ér a sor.

Nem sokkal jobb a helyzet a rajkai határátkelőnél sem.

Ahogy arról kedden beszámoltunk, román és bolgár vendégmunkások állták el a forgalmat a határnál. Ez tegnap 20 kilométeres sort eredményezett.

Románok és bolgárok állták el a határt Hegyeshalomnál Külföldiek állták el a forgalmat kedd délben Hegyeshalomnál, az osztrák oldalon, azt várják, hogy a magyar hatóságok átengedjék őket - hangzott el az állami hírtévén. Magyarország azonban a koronavírus-járvány miatt hétfőn éjféltől lezárta a határait a külföldiek előtt. A rendőrség kedden azt közölte, hogy csaknem húsz kilométeres torlódás alakult ki a közúti határátkelő osztrák oldalán.

Ezt követően a román külügyminiszter egy folyosó megnyitását kérte Szijjártó Pétertől. A magyar külügyminiszter végül kedd éjjel egyszeri átutazást engedélyezett, kijelölt útvonalon.

Úgy tűnik azonban, hogy ez nem volt elég.

Az Index azt írja, hogy most már ukránok is a dugóban araszolnak. A lap olvasói kaotikus állapotokról számoltak be.

"Elfogyott minden a nickelsdorfi Shell kúton, az emberek bejárnak a falu boltjába mert nincs mit enniük. Én ugyan autókat szállítok, ami nem olyan sürgős, de állnak itt kollégák gyógyszerekkel, WC papírral, alapvető élelmiszerekkel szintén 25-26 órája"

-írja az egyik olvasó.

Nem csak Hegyeshalom, Rajka is elesett

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a rajkai határátkelőnél is hatalmas sorok állnak.

Azt írják, bár a szlovák-magyar határon Rajkánál van kijelölve járványügyi tranzitútvonal beléptetőpontja, március 18-án délelőtt arról értesültek, hogy a gyakorlatban Rajkánál nehézkesen halad a beléptetés Magyarországra. Az MKFE szerint a szlovák oldalon 93 kilométer hosszú sor torlódott fel, a vége már Csehországban, Brno alatt tart. A sor óránként néhány kilométert halad - írja a portál.

Munkásvándorlás

Természetesen nem csak a magyar-osztrák és szlovák határon van gond.

Az MTI beszámolója szerint komoly gondokat okoz Csehországnak a Varsó és Pozsony által a lengyel és a szlovák határokon bevezett szigorú ellenőrzés: a lengyel és a szlovák közúti határátkelők csehországi oldalán szerdán délelőtt több tíz kilométeres sorok voltak, ami nagyon megnehezítette a személykocsik forgalmát, valamint a cseh kamionok visszatérését külföldről - mondta Lucie Konecná, a cseh idegenrendőrség szóvivője szerdán Prágában újságíróknak.

A lengyel hatóságok hétfőtől kezdődően minden hozzájuk érkező személyautót és kamiont ellenőriznek, aminek következtében például Náchodnál a kamionsor hossza elérte az 50 kilométert, Harachovnál pedig a 30 kilométert.

A Google adatai szerint súlyos a helyzet a német-lengyel határon is, Cottbus és Görlitz térségében is legalább 50 kilométeres a dugó.





Szlovákia lezárta a határokat és a közúti határátkelőkön csak bizonyos időnközökben, nagyobb csoportokban engedi be az országba a kamionokat. A Prága-Pozsony autópályán Breclavnál szerda délelőtt mintegy 35 kilométeres volt a várakozó kamionsor - jelentette a közszolgálati hírtelevízió. A személygépkocsikat a csehek a lehetőségek szerint más átkelőkre irányítják.



A cseh kormány, hogy elkerülje a koronavírus-járvány által kialakult helyzetben az üzletek és a vállalatok áru- és anyagellátásának romlását, a kamionok mozgását a határokon nem korlátozta. A határokon várakozó kamionsorok azonban sok helyen szinte egész útszakaszokat torlaszolnak el, minek következtében a cseh kamionok gyakran szintén várakozásokra kényszerülnek.

Jan Hamácek belügyminiszter újságíróknak azt mondta, hogy a problémát megvitatta a lengyel és a szlovák kollégájával is és arra kérte őket, hogy intézkedjenek a helyzet mielőbbi megoldása érdekében.