Az operatív törzs sem tudja, hogy a közmédia helyett miért saját oldalán üzenget a miniszterelnök

Sokadjára szólította fel a lakosságot a korlátozások betartására az országos tisztifőorvos az operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón. Müller Cecília külön szólt a koronavírus által különösen veszélyeztetett idős emberekről, akiknek egy része még mindig nem veszi elég komolyan a megelőzés érdekében bevezetett intézkedéseket. Azt újságírói kérdésre nem tudta elmondani Lakatos Tibor, hogy miért Facebookon jelent be Orbán Viktor a tízmilliárdokból fenntartott közmédia helyett.

Ha a magyar emberek nem értik meg azt az üzenetet, amit közvetítünk feléjük, akkor a hatóságoknak nincs esélye megakadályozni a járvány terjedését

- fogalmazott Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján, majd arról beszélt, hogy

még mindig nagyon sok idős embert látunk a közlekedési eszközökön az utcákon.

Müller szerint részben az ő egészségüket szolgálják azok a korlátozások és kérések, amiket a koronavírus miatt hoztak, majd megismételte, hogy mindenkinek komolyan kell vennie a korlátozásokat. Így azoknak a fiataloknak is, akik most a szórakozóhelyek bezárása miatt csoportosan mozognak, házibulikat szerveznek. Őket arra kérte, hogy interneten keresztül érintkezzenek egymással.

Hét büntetés a nyitva tartás miatt

Lakatos Tibor, az operatív törzs szóvivője arról beszélt, hogy az eddig bevezetett intézkedések arányban állnak a jelenlegi helyzettel, ezért egyelőre nem terveznek kijárási tilalmat, vagy lezárni egyes területeket.

A repülővel érkezők vizsgálatával kapcsolatban azt mondta, hogy alapból csak a veszélyeztetett helyekről érkezőket ellenőrzik automatikusan. Azt azonban elismerte, hogy több olyan ország sincs rajta a listán, ahol a legutóbbi frissítés óta súlyosodott a járványhelyzet.

Elmondta azt is, hogy eddig hét embert büntettek 350 ezer forintra, amiért nem tettek eleget a veszélyhelyzet miatt elrendelt boltbezárásnak. Ezt a rendőrök és a NAV továbbra is közösen végzi.

A vendégmunkások továbbra is problémát okoznak, most épp ukránok és moldávok várakoznak a határnál. Korábban 29 kilométeres dugót okozott az, hogy Hegyeshalomnál feltorlódtak a hazafele igyekvő román és bolgár vendégmunkások, akik a kormányzat engedélyével lépték volna át a határt. A határátkelőnél az egyeztetések hatására egy órára csökkent a várakozási idő, de két Kópházánál és Rábafüzesnél is megindították a teherforgalmat.

Azt az operatív törzs szóvivője sem tudta megmondani, hogy a miniszterelnök Facebook helyett miért nem a tízmilliárdokból fenntartott közmédián teszi meg az olyan fontos bejelentéseket, mint azt, ami most hanghiba miatt egy ideig nem jutott el az emberekhez.