Cúth Csaba: A maszkok, és ami mögöttük van

Szlovákiában már szinte mindenki maszkkészítési praktikákat oszt meg a Facebookon, Magyarországon azonban gyakorlatilag kinézik azokat, akik felveszik a maszkokat. A példamutatás és a felelősség időszaka ez.

Bámulatos, hogyan változott meg egy-két nap alatt a szlovákiai társadalom hozzáállása a maszkokhoz. Szinte mindenki viseli és a közéleti vita is arról szól, hogy van-e elég maszk, mikor lesz maszk, mennyiért szerezték be, stb. A szlovák kormány elrendelte, hogy a tömegközlekedést nem lehet igénybe venni maszk nélkül és erősen ajánlott a használata a bevásárlások során is. Az emberek pedig, amíg várnak a maszkokra, házilag próbálják pótolni a hiányt.

Tudjuk, hogy a maszkok sem védenek egyformán. A házilag készített vagy egyszerűbb maszkok a fertőzés továbbadását akadályozzák meg. De persze ezek is jobbak, mint a semmi, és ha mindenki viseli, akkor gyakorlatilag minimálisra lehet csökkenteni a fertőzésveszélyt.

Mi kellett ehhez a fordulathoz Szlovákiában? Az, hogy felelős politikusok – jelenlegi kormánypártiak és ellenzékiek (akik pár nap múlva helyet cserélnek) a kamerák előtt is viselik a maszkokat. Nem derogált felvenni sem Čaputová köztársasági elnöknek, sem Pellegrini leköszönő miniszterelnöknek, sem Matovič leendő miniszterelnöknek (a vezető politikusok közül egyedül Sulík volt a kivétel). Az egész kormány demonstratíve maszkban vonult fel, hogy így tartson sajtótájékoztatót. A közérdekű témákat vezető riporterek, szerkesztők szintén felveszik és így vezetnek műsort, adnak tájékoztatást.

Röviden: Példát mutatnak!

Mert ahogy a szülők és a pedagógusok is bármilyen iránymutatást adhatnak a gyereknek, ha az életmódjuk, cselekedeteik szöges ellentétben állnak azzal, amit hangoztatnak, a gyerek nem fogja komolyan venni a felnőttek hegyibeszédét és az ő mintájukat fogja követni.

Válság idején a kormányokra terelődik a figyelem, mert tőlük várjuk az útmutatást és a példát.

Magyarországon a járvány elején Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes még arra biztatott, hogy a nagyobb templomokban tartsanak több misét. Pintér Sándor belügyminiszter lekezelt a marokkói miniszterrel, akiről nem sokkal később kiderült, hogy fertőzött. Pintérnek (az egészségügyi alkalmazottakkal szemben) jutott teszt és megnyugodhattunk, hogy nem lett fertőzött. A kormánytagok, az operatív törzsek vezetői közül egyik sem visel maszkot, ahogy az állami propagandát toló televíziókban dolgozók sem a mai napig.

Az a kormány, amely az emberek félelmeire rájátszva éveken át tartó hisztériát tartott fenn a migránsok miatt, most mintha hezitálna. Pedig most valós és közvetlen veszély áll fenn, valóban veszélyben forog a magyar emberek élete. A magyar kormány rendszeresen az események után kullog: egy-két napos lemaradással követik a szlovákiai rendelkezéseket, miközben fontos kérdésekre egyszerűen nem adnak választ, Európában egyedüliként nem közölnek területi adatokat, az intézkedést sürgető szakértőket politikai haszonszerzéssel gyanúsítják. És talán éppen ennek a hozzáállásnak köszönhetően Magyarországon az emberek többsége nem is veszi komolyan a dolgot.

A cikk megírásakor a hivatalos adatok szerint 84 fertőzött van Szlovákiában, akik közül 22-en fekszenek kórházban, ketten vannak az intenzíven, de egyiküknek sincs szüksége lélegeztetőgépre (mindezt Pellegrini mondta ma magától a maszkgyár-látogatás során). Magyarországon jelenleg hivatalosan 50 fertőzöttről beszélnek. Arról nem tudunk, hogy hányan vannak intenzíven, csak azt, hogy két embert kellett lélegeztetőgépre kötni (Müller Cecília mondta újságírói kérdésre a központi sajtótájékoztatón), és hogy egyelőre egy halálos áldozata van a járványnak.

Az előző bekezdésben a hangsúly azon volt, hogy "hivatalosan", mivel ugyan Szlovákiában is viszonylag alacsony a tesztelések száma, de arányaiban még így is kétszer annyi tesztet végeznek el, mint Magyarországon. Nem tudjuk, mekkora a látencia, egyáltalán hányan kerülnek a hivatalos szervek látókörébe.

A rendkívüli helyzet, veszélyhelyzet elmúltával fogjuk csak látni, mely rendelkezések mit hoztak magukkal. Mindenesetre vigyázzunk magunkra és egymásra! Legyünk bölcsebbek, mint a felelőtlen politikusok és mutassunk egymásnak példát!

A véleménycikk szerzője Cúth Csaba, a bumm.sk főszerkesztője. Az írás itt jelent meg elsőként.