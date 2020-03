Metál Zoltán: "Nem gondolom, hogy a kormány utólag bevasalná a három hónapos adómentességet"

Az új koronavírus járvány alapvetően változtatta meg a mindennapjainkat. Olyan intézkedéseket vezettek be amelyek korlátozzák a napi teendőinket, a hivatalos ügyek intézését és a munkavégzést is. A "home office" angol kifejezés mostanság az egyik legelterjedtebb szó a közbeszédben és már fel is váltotta az amúgy egész jól hangzó "távmunkát". Csakhogy nem lehet mindent otthonról intézni és különösen igaz ez mostanság az egészségügyre, az oktatásra, a közszféra sok ágazatára az élelmiszer-kereskedelemre és nem utolsósorban az árufuvarozókra.

Az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók, mentősök, a kórházakat működtető kiegészítő intézmények szó szerint a frontvonalban vannak. Az amúgy is túlterhelt betegellátás mostanra oda jutott hogy egyes kórházakban percenként érkezik a koronavírus tüneteit mutató új beteg. A kórházak és rendelők készletei és felszerelés sok esetben hiányos. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) arról számolt be, hogy sok helyen nem állnak rendelkezésre azok a szükséges eszközök, amelyek az orvosok, ápolók, nővérek biztonságát szavatolhatnák egy koronavírusos beteggel való találkozáskor. A kormány azonban közveszélyokozással és pánikkeltéssel vádolta a MOK-ot.

„A koronavírus járvány elleni küzdelmünket leginkább az teszi még nehezebbé, hogy az állandósult alulfinanszírozottság miatt már a járvány elterjedése előtt sem voltak tartalékaink eszközökben és szakemberekben. Tény ugyanakkor, hogy régen volt ehhez fogható járvány és hát nem is volt kellő tapasztaltunk sem a megfelelő a kezelésekről." - mondta a közösségi oldalon az egyik fővárosi kórház szakorvosa.

Minden nap karácsony

Az egészségügyben dolgozók mellett a legnagyobb terhet jelenleg a kereskedelmi, és azon belül is az élelmiszer-kereskedelmi dolgozók viselik mióta a járvány hazánkba is eljutott.

"Nehezen bírják a dolgozók. Olyan mintha a karácsonyi utolsó nagybevásárlás lenne minden nap, miközben a munkatársak ki vannak téve a fertőzés veszélyének is"

- mondta Karsai Zoltán. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke jó kezdeményezésnek tartja, hogy a kormány létre hozta a a rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot, de azt mondta, hogy sokkal gyorsabban kellene reagálnia a kabinetnek a járvány okozta károk enyhítése érdekében.

"Jó dolog ez a távoktatás mert nem kell suliba menni"

A tanárok és a diákok többsége egészen jól elboldogul a távoktatás kezdeti nehézségeivel. Az eddigi tapasztalatok alapján a pedagógusok gyorsan és többnyire jól reagáltak az iskolabezárás nyomán kialakult helyzetre, de sok tanintézményben nincsenek meg a digitális munkarend kialakításához szükséges eszközök, és az idősebb tanárok nehezen ismerik ki magukat az online térben. A gyerekek viszont többnyire örülnek, főleg a rendkívüli iskolaszünetnek.

"Furcsa, hogy reggel nem sietünk az iskolába és a család is otthon van. Nekem amúgy nincs bajom azzal hogy az interneten keresztül megy a tanítás és érdekes de most mintha többet beszélgetnénk a többiekkel főleg ha valamit nem értünk. Ilyenkor megy a csetelés hogy mi a megoldás... Szóval egész jó dolog ez a távoktatás. Főleg mert nem kell minden nap suliba menni"

- mondta el az Alfahírnek egy gimnazista lány.

"Nem gondolom, hogy a kormány utólag bevasalná a három hónapos adómentességet"

A taxisok is fokozott veszélynek vannak kitéve, de Metál Zoltán az Alfahírnek elmondta, hogy nincs koronavírussal fertőzött taxisofőr. A Taxis Szövetség elnöke közölte, hogy a taxisok többsége kényszerpihenőt tart, de vannak olyanok is, akik elmentek buszt vagy teherautót vezetni. A taxisokat érintő adómentességről Metál Zoltán egyelőre nem tudott bővebbet mondani de arra számít, hogy ez nem okoz majd adóhátralékot.

"Csak nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet szövege, ezért ennek az értelmezése jelenleg is zajlik. Mivel 3 hónap mentességet kaptak a KATA-s adózók, ezért nem gondolom, hogy ezt majd utólag bevasalná a Kormány a vállalkozókon"

- fogalmazott.

Ahová eddig bemehettünk most meg tiltva

A közúti árufuvarozás sem állt le. A koronavírus miatt azonban sokkal körülményesebb a szállítás amit tovább nehezít hogy Európa legtöbb országában is korlátozó intézkedéseket vezettek be. A határokon sokszor órákig vesztegelnek a teherautók de az egészségügyi intézkedések nyomán a rakodás is hosszabb időt vesz igénybe.

"Mi többnyire városon kívüli depókban raktárakban pakolunk fel, de ahová eddig simán bejutottunk most sokszor be se engednek. Most jöttem Hollandiából illetve Belgiumból, és mindkét országban jóval tovább tartott a ki-berakodás. A magyar határoknál pedig a nyugatról keletre tartó vendégmunkások lassítják az átkelést"

- mondta el az Alfahírnek ez a kamionsofőr.

Az új koronavírus járványnak még nincs vége és az operatív törzs közlése alapján a java még hátra van. A tapasztalatok vegyesek és nem is mindenki tartja jónak a kormány döntéseit. Abban azonban mindenki egyetért hogy a társadalom, az

emberek most jobban odafigyelnek egymásra.

Verebes Károly