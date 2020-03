A koronavírus enyhébb tüneteivel otthoni karanténban is lehet majd maradni

Továbbra sem lesz kijárási tilalom.

A koronavírus enyhébb tüneteivel otthon maradhatnak az érintettek.

Péntektől már csak online tájékoztat az operatív törzs.

Még mindig nem tartja időszerűnek a kijárási tilalom bevezetését az operatív törzs

Lakatos Tibor rendőr ezredes a sajtótájékoztatón közölte, érvényben vannak a korlátozó intézkedések, de nem zárják le a nagyvárosokat, illetve más településeket és nem tervezik a szigorítást. Fokozottan ellenőrzik ugyanakkor a házi karantén

betartását. Ezzel kapcsolatban Lakatos Tibor elmondta, hogy jelenleg 3065 esetben rendeltek el házi karantént és ezeket 8290 alkalommal ellenőrizték, de ellenőrizték az üzletek éttermek zárását is. Hét esetben helyszíni bírságot szabtak

ki, 9 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek.

Az ezredes elmondta azt is, hogy továbbra is biztosított az áruforgalom Magyarország teljes területén, mind a belföldi, mind a külföldről érkező áruszállítás akadály nélküli, de jelezte, az ellenőrzések miatt megnő a határátlépésre való várakozás ideje.

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az éjszaka folyamán humanitárius folyosókon keresztül a szomszédos országok állampolgárai átutazhatnak, de ehhez biztosítani kell a környező országoknak, hogy be is engedik az átutazókat.

„Ha ez nem biztosított, akkor nem fogjuk őket beengedni az ország területére”

– jelentette ki Lakatos Tibor.

Elmondta azt is, hogy Szlovákia és Magyarország megegyezett abban, hogy a határtól számított 30 kilométeren belül található munkahelyekre a szomszéd ország munkavállalói eljuthatnak. Mint hangsúlyozta, „munkavállalói igazolással

kell igazolni, hogy ezeken a területeken dolgoznak, így akadálytalanul el tudnak jutni a munkahelyekre”.

Az enyhe tünetekkel rendelkező személyeket nem kell fertőző osztályra vinni

Müller Cecília tisztifőorvos közlése szerint jelenleg 73 ember fertőződött meg koronavírussal. Az ő egészségi állapotuk különböző. Az enyhe tünetektől a súlyos esetekig. Hat súlyos állapotban lévő beteget a Dél-Pesti kórházban ápolnak. A

laborvizsgálatok száma is folyamatosan nő, és a gyanús eseteket felülvizsgálják, valamint felkutatják az érintett betegek korábbi kontaktjait. Ezt egyébként a WHO is javasolja.

A megbetegedések több mint 80 százaléka csak enyhébb tüneteket produkál, ezért nem feltétlenül kell őket kórházba vinni. A tisztifőorvos szerint ezekben az esetekben az otthoni karantén javasolt, de nagyon körültekintően kell eljárni.

Lényeges, hogy a beteg is elkülönítse magát, vagy a családoknak javasolják azt, hogy másik helyre menjenek.

Az országos tisztfőorvos ismertette, az új eljárásrend szerint a beteg otthonában is lehet mintát venni. Ennek a megszervezése jelenleg is zajlik, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az enyhe tünetekkel rendelkező személyeket nem kell fertőző osztályra vinni. Hozzátette,

már csoportos megbetegedések is vannak az országban.

Müller Cecilia ismét felhívta a figyelmet hogy az idős honfitársaink ne menjenek el otthonról. Ha szükség lenne a segítségre, akkor családon belül próbálják megoldani, illetve megbetegedés esetén telefonon értesítsék a háziorvost.

„Ha az állampolgárok nem folytatnak felelős magatartást, úgy nehéz lesz korlátok közé szorítani a vírust”

- hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Péntektől csak online tart sajtótájékoztatót az operatív törzs

Kovács Zoltán államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján közölte, minden jel arra utal hogy elkerülhetetlen a tömeges megbetegedés fázisa ezért az új koronavírussal kapocslatos információkat csak online közvetítés útján teszik

közzé.

"A vírus Magyarországon mindenhol jelen van, ezért van szükség az óvintézkedésekre".

A virtuális sajtótájékoztatók meghívottjainak körét kiterjesztik. A kérdéseket is online várják, a press [at] koronavirus.gov.hu címen" - közölte az

államtitkár.

Verebes Károly