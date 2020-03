Soroksáron 3 napra bezárták a polgármesteri hivatalt fertőzésgyanú miatt

Soroksár városvezetője, Bese Ferenc saját közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a Polgármesteri Hivatal egyik munkatársának édesapja megfertőződött.

A polgármester hozzátette, hogy pánikra egyáltalán nincs ok, ugyanis ez nem jelenti azt, hogy bármelyik ott dolgozó is megbetegedett volna, ennek ellenére az épületben dolgozó összes kollégáz hazaküldték.

Kiemelte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek. Az épület fertőtlenítése jelenleg is zajlik.

A helyi önkormányzat képviselője, Bereczki Miklós lapunknak elmondta, hogy aggodalomra semmi ok nincsen, csupán az előírásoknak megfelelően intézkednek az önkormányzatnál. A képviselő leszögezte, hogy mindenkit arra kér, hogy továbbra is tartsák be az Operatív törzs ajánlásait, illetve, aki megteheti az maradjon otthon az idősebb állampolgárok védelmében is.