Ezért nem mindegy, hogy határozat vagy rendelet születik a cégek átvételére

Az Alfahír által megkérdezett jogászok szerint a katasztrófavédelmi törvény világosan fogalmaz, nem veheti át a honvédség kormányhatározat alapján a kijelölt 140 vállalat irányítását. Varga-Damm Andrea jobbikos képviselő hívta fel arra a figyelmet, hogy ilyen utasítást a katasztrófavédelmi törvény alapján csak az államháztartásért felelős miniszter vagy az általa kinevezett kormánybiztos adhat. Varga Mihály azonban nem nevezett ki kormánybiztost erre a feladatra.

A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok:



46. § (1) Amennyiben a veszélyhelyzet több megyét érint, vagy ha a katasztrófa elhárítása érdekében ez szükséges, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter - legfeljebb a veszélyhelyzet fennállásáig - miniszteri biztost nevezhet ki.

(2) A miniszteri biztos feladata az érintett területen a védekezési feladatok összehangolása. A miniszteri biztos a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét utasíthatja.

48. § (1) A veszélyhelyzet súlyosbodásának közvetlen veszélye esetén, annak megelőzése céljából gazdálkodó szervezet működése rendeletben - a (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a Magyar Állam felügyelete alá vonható.

(2) A Magyar Állam nevében az államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el.

Mi a különbség a kormányhatározat és a kormányrendelet között?

A kormányhatározat betartatása alapvetően az állami kormányzati rendvédelmi szervek számára kötelező. Nem vonatkozik ugyanakkor a magánszférára, mert ilyen helyzetben kizárólag a kormányrendelet az, ami jogszabályként kötelez mindekit a rendeletben foglaltak betartására. Ez viszont azt jelenti, hogy ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy ezeket az intézkedéseket kormányrendeletként érvényesíti, be kell tartani még akkor is, ha ez az érintett vállalat érdekei ellen van.

Jogászok ugyanakkor felhívják a figyelmet az átláthatóság fontosságára. A koronavírussal kapcsolatos megelőző intézkedések egyfajta diktatórikus jelleggel bírnak, éppen ezért csak akkor nem sérülnek súlyosan az állampolgárok jogai, ha ezeknek a döntésekenek a folyamatát pontosan nyomon lehet követni és ellenőrizni, illetve meghatározni hogy milyen kritériumok mentén lehet majd visszaépíteni az általános jogrendet.

Mindenki erről beszél, de egyelőre nem lesz

Egy másik, honvédséget érintő kérdés a katonák utcára vezénylése volt, amit többen a kijárási tilalom előszeleként értékeltek. Fideszes forrásból úgy értesültünk, hogy nem zárták ki a kijárási tilalom mielőbbi bevezetésének lehetőségét. Ez egyes vélemények szerint hétfőn következhet be, de ha a vártnál gyorsabban terjed a koronavírus az országban akkor a védekezésért felelős operatív törzs javaslatára Orbán Viktor már a hétvégén is elrendelheti a lakhelyelhagyási tilalmat.

Az elmúlt hetekben több európai országban is elrendelték a kijárási tilalmat és sok helyen visszaesett az új megbetegedések száma. Olaszországban például egy fertőzött kisvárosban most már nem regisztráltak újabb megbetegést és Ausztriában is hasonló számokról lehet olvasni.

Verebes Károly