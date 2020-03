A brit kormány a bérek 80 százalékát kifizeti, ha nem rúgják ki az embereket

A brit kormány elrendelte a vendéglátóhelyek bezárását az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében - közölte pénteki sajtótájékoztatóján Boris Johnson miniszterelnök.

A Downing Streeten tartott sajtóértekezleten az MTI szerint részt vett Rishi Sunak pénzügyminiszter is, aki bejelentette:

a kormány megtéríti a munkáltatóknak a járvány gazdasági hatásai miatt munka nélkül maradt alkalmazottaik bérének 80 százalékát, ha a cégek nem bocsátják el őket.

A kötelezettségvállalás - amely nem csak a vendéglátóhelyekre vonatkozik - havi 2500 font (960 ezer forint) munkabérig terjed; ez valamivel több a brit alkalmazotti mediánbérnél.

A kormány által átvállalt bérfolyósítás nem csak a vendéglátóhelyekre, hanem minden kis- és nagyvállalatra, köztük a nem profitorientált szervezetekre is vonatkozik.

A munkahelymegőrzési csomagterv keretében a vállalatok a brit vám- és adóhivataltól kérhetnek munka nélkül maradt, de el nem bocsátott alkalmazottaik bérének 80 százalékáig terjedő juttatást.

Sunak hangsúlyozta: a munkáltatók saját hatáskörükben kiegészíthetik a bérfizetési juttatást. A pénzügyminiszter szerint az intézkedés azt jelenti, hogy az alkalmazottak

az Egyesült Királyság minden országrészében megtarthatják állásukat, akkor is, ha munkáltatójuk nem tudja folyósítani bérüket.

Rishi Sunak elmondta: a program március 1-éig visszamenőleg hatályos, és időtartama legalább három hónap, de szükség esetén meghosszabbítható. Hozzátette: a programnak nincs összegszerű felső határa.

Bejelentette azt is, hogy a kormány még kedvezőbbé tette a kis- és középvállalatok likviditási igényeinek fedezésére szolgáló, már a múlt héten ismertetett program kondícióit. Ezek a kisvállalatok 5 millió fontig (1,9 milliárd forintig) terjedő garantált hitelhez juthatnak egy-egy alkalommal, és az eredeti feltételek alapján a futamidő első hat hónapjára mentesültek volna a kamatfizetés alól. Sunak péntek esti sajtóértekezletén közölte, hogy a kamatfizetési moratóriumot a pénzügyminisztérium tizenkét hónapra terjesztette ki.

Mindemellett a kormány június végéig mentesítette az üzleti vállalkozásokat az áfa befizetésének kötelezettsége alól.

A brit kormány és a Bank of England az utóbbi egy hétben összehangolt, hatalmas mértékű költségvetési és monetáris gazdaságélénkítő programba kezdett. A pénzügyminiszter a hét elején bejelentette, hogy a kormány 330 milliárd font (több mint 126 ezer milliárd forint) értékű pénzügyi segítséget nyújt az új típusú koronavírus okozta járvány miatt bajba került brit üzleti vállalkozásoknak, mindenekelőtt hitelgaranciák formájában.

