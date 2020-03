Két órával előre kéri a kérdéseket az operatív törzs - Ön mit kérdezne tőlük?

Most Ön is kérdezheti az operatív törzset!Ön mire kíváncsi? Mikor vezetik be a kijárási tilalmat? Milyen szociális intézkedésekkel segítené a kormány a munkanélkülieket? Mit keresnek a katonák a cégeknél?Írja meg címünkre (" szerk [at] alfahir.hu "> szerk [at] alfahir.hu ") a kérdéseit, és mi elküldjük azokat az operatív törzsnek.