Nagyon úgy fest, hogy lehúztuk a cseheket félmillió darab maszkkal

A csehországi Morva-sziléziai kerület félmillió darab maszkot rendelt meg Indiából, hogy védekezzen a koronavírus ellen, de a szállítmány nem érkezett meg, mert azt Budapesten lefoglalták, írja cseh lapértesülések alapján az Index.hu.

„Sajnos a szállító cég arról tájékoztatott, hogy Budapesten lefoglalták a maszkszállítmányt. Egyelőre diplomáciai megerősítést nem kaptam erről, de úgy látszik, elvesztettük a szállítmányt" – mondta Ivo Vondrák, a kerület kormányzója.

„Úgy érzem magamat, mint egy drogdíler, akit valahol a reptéren kapcsoltak le a cuccal, pedig már remélte, hogy hazaérkezik" – érzékeltette a helyzetet a kormányzó.

Amikor értesült az ügyről, Csehország budapesti nagykövete, Bial Tibor felajánlotta, hogy utánakérdez a magyar hatóságoknál a szállítmányról, de azt is megjegyezte, hogy Vondrák jelezte neki, nem annyira sürgős az ügy. A csehek a tervek szerint szombaton egy hétmillió maszkból álló szállítmányt kapnak Kínából. Ezek a maszkok ráadásul százszor moshatók, így Vondrák szerint pótolni tudják azt a kiesést, amit a lefoglalt szállítmány okozott.

Az Index által szemlézett cseh lap két verziót is közölt a lefoglalásról. Az egyik szerint egy magyar cég is részt vett a szállításban, és ezért foglalhatták le a vámosok az árut, a másik szerint az exportáló cégtől a magyarok is rendeltek nagy tételben maszkokat, de az nem érkezett meg, ezért tartoztatták fel a cseheknek szánt szállítmányt.

