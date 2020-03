Donald Trump katasztrófa sújtotta területté nyilvánította New York államot

Donald Trump amerikai elnök katasztrófa sújtotta területté nyilvánította New York államot - jelentette be pénteken éjjel kiadott közleményében a Fehér Ház.

Az elnök egyúttal elrendelte a szövetségi segítségnyújtást a keleti parti tagállamnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szövetségi kormányzat pénzalapokat szabadít fel, amelyekkel Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szabadon rendelkezhet az új típusú koronavírus rendkívül gyors terjedése ellen, illetve bővítheti a kórházi kapacitásokat a megbetegedettek kezeléséhez.

Andrew Cuomo pénteken délelőtt rendelte el, hogy a nem létfontosságú feladatokat ellátóknak otthon kell maradniuk. "Ez a leghasznosabb dolog, amit tehetünk a vírus terjedésének megállításáért" - nyilatkozta a kormányzó péntek este az egyik amerikai televíziónak. A kormányzó egyébként nem karanténnak vagy elkülönítésnek nevezte a kötelező otthonmaradást, hanem "otthoni menedéknek". Mint elmondta: azért, mert a "karantén" vagy az "elkülönítés" kifejezések félelmet keltenek, aggodalommal töltik el az embereket. "Ma pedig nagyon is számít, hogy milyen szavakat használunk" - hangsúlyozta.

Megfertőződött az alelnök egyik munkatársa

Mike Pence amerikai alelnök hivatalában is megfertőződött egy munkatárs az új típusú koronavírussal - jelentette be Katie Miller, az alelnök sajtószóvivője péntek este.

Közleményében leszögezte, hogy sem az alelnök, sem Donald Trump amerikai elnök nem került testközelbe a fertőzött kollégával. Katie Miller nem nevezte meg, hogy kiről van szó, csupán kiemelte: az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) előírásainak megfelelően elkezdték feltárni, hogy kikkel került kapcsolatba az illető a közelmúltban.



Közben a Kalifornia és New York államban bevezetett korlátozás után J. B. Pritzker, Illinos és Ned Lamont, a szintén sűrűn lakott Connecticut kormányzója is elrendelte, hogy mindenkinek otthon kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban immár minden ötödik embernek tartózkodnia kell lakhelye elhagyásától.



"Olyan áldozatvállalásra van szükség, amilyet a második világháború óta nem láttunk. Ebből nagyon nehéz lesz a kiút" - nyilatkozta a The New York Times című lapnak pénteken Jeffrey Shaman, a Columbia Egyetem környezeti és egészségtudománnyal foglalkozó kutatója.



A Közegészségügyi Laboratóriumok Szövetsége péntek este közleményt adott ki, amelyben azt javasolta, hogy csakis azokon végezzék el a vírustesztet, akik nagyon rossz egészségi állapotban vannak. Eric Blank, a szövetség elnöke kapacitáshiánnyal magyarázta a felszólítást. New York városa péntektől korlátozza is a vírustesztek elvégzését azokra, akiket már kórházban ápolnak.



Az országban egyre több helyen jelzik, hogy hiány van védőmaszkokból, műtőköpenyekből, tamponokból és egyéb gyógyászati segédeszközökből. Ezeknek a termékeknek az elsöprő többsége kínai importból származik, de Kínában - éppen az új típusú koronavírus járványa miatt - leállt a gyártás és a szállítmányozás is, és amikor nemrégiben újraindult, akkor elsősorban a kínai kórházakat látták el áruval. Orvosi védőmaszkokból például utoljára február 19-én érkezett szállítmány Kínából az Egyesült Államokba.



Pénteken az ország középső részén található Nebraska kórházaiban már úgy dolgoztak az orvosok, hogy a műtőkben folyamatosan fertőtlenítették az egyébként egyszer használatos sebészmaszkokat.