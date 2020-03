Pofátlanság: akciósan, a háromszorosáért árultak maszkokat egy csömöri üzletben

Amióta elrendelte a kormány a veszélyhelyzetet több alkalommal is találkozhattunk olyan esetekkel, amikor is a piaci ár többszöröséért kínáltak olyan eszközöket, amelyek a védekezést segítenék elő.

Egy csömöri üzletben a pofátlanság sem ismert határokat, ugyanis mint azt az olvasónk is jelezte: akciós(!) felirattal ellátva, 7499 forintért árulták az FFP szájmaszkokat, amelyek jelenleg az interneten 2000-2500 forintért is megrendelhetőek. De korábban ennél is olcsóbban hozzá lehetett jutni.

A csütörtöki kormányinfón egyébként a kancelláriaminiszter, Gulyás Gergely elmondta, hogy a mértéktelen árdrágulással szemben igyekeznek fellépni.