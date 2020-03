Kínában már három napja nincs új hazai fertőzött, csak külföldről érkező

Kína szárazföldi részén már három napja nincs olyan új fertőzött az új koronavírus-járványban, aki az országban kapta el a vírust, csak olyanok, akik külföldről, főleg Európából vagy az Egyesült Államokból hozták magukkal a fertőzést - közölte szombaton a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.

Csütörtök éjféltől péntek éjfélig 41 új fertőzöttet diagnosztizáltak az országban, közülük mindenki külföldről érkezett. Az előző nap ez a szám 39 volt. Ezek mindenképpen kiemelkedő adatok Kínában ahhoz képest, hogy korábban milyen tendenciát mutatott az új fertőzések száma.



Ezzel párhuzamosan Hongkong különleges közigazgatású kínai területen is megugrott az új esetek száma, és a pénteki adaton belül 35 volt a külföldről érkezők száma.



Amióta a múlt héten az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pandémiává nyilvánította az új koronavírus-járványt, ezzel egy időben pedig a kínai egészségügyi hatóságok közölték, hogy Kína túl van a járvány nehezén, a külföldön dolgozó, illetve tanuló kínaiak közül sokan döntenek úgy, hogy hazautaznak. A döntés egyik oka számos esetben, hogy az érintettek nem érzik elég szigorúnak vagy hatékonynak a szóban forgó, járvány sújtotta országok óvintézkedéseit. Ezenkívül sok kínai diák tér haza nyugatról, mert bezárt az egyetem, ahol tanul.



A normális élet újraindulásának és az óvintézkedések fokozatos enyhítésének egy újabb lépése Kínában, hogy a járvány eredeti gócpontjának számító Vuhan városban is lehetővé tették a hatóságok az élelmiszereket és mindennapi használati cikkeket árusító boltok kinyitását délelőtt 9 és este 6 óra között azokban a városrészekben, ahol nincs fertőzött lakos. Minden háztartásból egy ember mehet mindennap vásárolni maximum két óra időtartamban.



Kínában pénteken éjfélkor 81 008 volt a megfertőződöttek összlétszáma, a halálos áldozatoké 3255, vagyis héttel több, mint egy nappal korábban.