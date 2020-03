Nem felel meg a védőeszköz-ellátottság az előírásoknak

Mi valósult meg eddig a Magyar Orvosi Kamara járványügyi kéréseiből? Rendelkezésre áll-e megfelelő minőségű és mennyiségű védőeszköz az egészségügyi dolgozók részére? Mennyire működik a kommunikációs csatorna az operatív törzs és a Kamara között? Kincses Gyulával, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgettünk.

Elnök úr, az első gondolat mindenképpen a köszöneté, hiszen a szokásosnál is nehezebb most az orvosok, ápolók, mentősök, és az egészségügyi személyzet munkája a hetekben.

Nagyon köszönjük, szükség is van a kollégáknak a bíztatásra, az együttérzésre és a társadalmi megbecsülésre, mert a neheze csak ezután jön.

Egy hete javasolták az operatív törzsnek azt a 11. pontos előterjesztést amely a koronavírus járvány lassítását, megfékezését célozza. Ezeknek egy része teljesült. A szórakozóhelyek, a színházak, kulturális intézmények, sportlétesítmények már bezárásra kerültek de továbbra is három óráig tarthatnak nyitva a kocsmák, a templomok is sok helyen várják a hívőket és az élelmiszereket nem árusító üzletek is nyitva voltak a héten.

Az Orvosi Kamara változatlanul azt gondolja, hogy az ellátó rendszer terhelésének a csökkentése érdekében, tehát hogy ne egyszerre zúduljon rá az ellátórendszerre a hirtelen fellépő beteg-tömeg, ma nem egészségügyi, hanem, hatósági mobilitás korlátozó intézkedésekre van szükség. Ezért, az eredményes gyógyítás érdekében kértük azt, amit kértünk, úgy gondoljuk, jó az, hogy bizonyos intézkedéseket Magyarország időben és hamar hozott meg, de mi változatlanul azt kérjük az operatív törzstől, hogy legalább átmenetileg a járvány kirobbanásának az elején további szigorításokra lenne szükség.

Azokban az országokban például Spanyolország, Olaszország ahol ezeket az intézkedéseket bevezették valóban visszaesett a fertőzések száma?

Azt látjuk, hogy Olaszország az elején, hangsúlyozom, hogy az elején, rossz modellt választott. Nem az egyéneket kezdték szűrni és izolálni, ill. nem az egyének mozgását kezdték el korlátozni, hanem területeket zártak le. Tehát a területeken belül a mozgást nem korlátozták eléggé, ezért ott fel tudott dúsulni a járvány, és szét tudott terjedni. Ezért mondjuk azt, hogy most, ebben a fázisban nagyon fontos lenne a mobilitás további korlátozása. Természetesen teljes zárat nem lehet elrendelni, nem, lehet mindenkit karanténba tenni, de tovább kellene szűkíteni, és főleg itt kérek minden honfitársamat, hogy tartsák be az ajánlásokat, csökkentésék minimálisra a mozgásukat, a találkozásokat, tartsák be azokat a nagyon egyszerűnek tűnő védekezési módokat, amiket a szakemberek ajánlanak, mert ezzel tudnak most a legtöbbet tenni, úgy saját, mind a többiek egészségéért.

Az egyik pont kiemelten foglalkozik azzal, hogy az egészségügyi dolgozók kizárólag megfelelő védelmet nyújtó védőfelszerelésben dolgozhatnak, az ehhez szükséges mennyiséget minden ellátó számára központilag biztosítani kell. Ez, tekintve hogy minden nap előkerül a hiányos vagy nem megfelelő védőeszközök problémája, mennyire kivitelezhető?

Egyértelműen azt mutatta minden felmérés, hogy az előírásoknak nem felel meg a védőeszköz ellátottság. Ebben benne van az is, hogy erre a helyzetre, ezeknek az eszközöknek a gyártására, a technológiára a világ nem készült fel. Tehát nem Magyarországon nincsenek megfelelő mennyiségű és minőségű maszkok, hanem általában hiány van belőlük. A hagyományos beszerzési csatornák nem működnek, én is úgy tudom, hogy Magyarország azt az utat is választotta, hogy kimentek Kínába és ott próbáltak szabad piacon és nem pedig hivatalos államközi megrendeléseken keresztül is eszközöket szerezni. Egyrészt vannak ígéretek arra, hogy mire a járvány tömegesedik, ez az eszköz ellátás javulni fog, másrészt változatlanul tarjuk azt az álláspontunkat, hogy, szűkíteni kell azoknak a helyeknek a számát, ahol ilyen orvos-beteg találkozás létrejön. Tehát nem általában a teljes egészségügyet kell ellátni megfelelő védőeszközzel, hanem egy más járványügyi szerkezetet kell kialakítani és azokat a pontokat kell ellátni. Ez például a mi 3. pontunk, az alapellátásra is vonatkozott volna, hogy nem 6600 háziorvost kell ellátni megfelelő eszközzel, tehát az első vonalas találkozást nem az alapellátásra, hanem az erre kijelölt pontokra kell tenni, amelyek jól fel vannak szerelve.

Amikor valahol feltűnik, hogy maszkokból, kesztyűkből más védőfelszerelésből hiány van egy intézményben, az információ milyen gyorsan jut el a Kamarához?

Az Orvosi Kamarához az információk hamar eljutnak, de mi egyetlen egy dolgot tudunk, hogy azonnal továbbítjuk ezt az illetékeseknek. Nekünk nincs technikai vagy egyéb beleszólásunk az elosztásba . A Kamarának nincs eszközrendszere arra, hogy fizikailag részt vegyen az elosztásban, hiszen a Kamara orvosok önkéntes társulási szervezete, nincs olyan apparátusunk, vagy raktárhelyiségünk, hogy, ilyesmit tudjunk vállalni. Mi az információkat gyűjtjük és továbbítjuk. Ennyit tudunk tenni.

Szintén az egyik pontban lehet olvasni, hogy határozottan ellenzik a 65 év feletti egészségügyi dolgozók mozgósítását és bevonását most az ellátásba.

Ezt megfogadta a kormány.

Korábban pedig a kormány azt sürgette, hogy a nyugdíjas orvosok is segítsék a járvány nyomán kialakult tömeges ellátást.

Most teljesen más a helyzet. Azért kértük a nyugdíjas kollégák kihagyását, mert ez a korosztály fokozottan veszélyeztetett, és a 65 év feletti orvosok nélkül a normál egészségügy ma nem működtethető. Ezért ha ők kiesnének az ellátásból, akkor ez később nehezen lenne pótolható.

Mennyivel lehet ma többet tudni az új koronavírusról?

Óráról-órára, napról-napra többet tudunk a koronavírusról, de még mindig közel sem eleget. Tehát épp ez a probléma, hogy ez egy vadonatúj törzs, mindenki a világon most ezt kutatja, keresi és összegzi a tapasztalatokat, a terjedéséről, tulajdonságáról, alapvető kérdéseket/válaszokat nem tudnunk még, például bízhatunk-e abban, hogy a nyár majd megnyugvást hoz, mint az influenzánál. Tehát itt, ilyen értelemben jósolni nehéz.

A vizsgálatokat végző laboratóriumok is túl vannak most terhelve. Bírják ezt a fajta megterhelést?

Úgy tudjuk, Magyarországon van elég olyan vizsgáló hely, amelyek bevonhatók lennének ebbe a vizsgálati rendszerbe, legfeljebb az eredményük ezeknek a vizsgáló helyeknek nem nemzetközileg hitelesített, de előszűrésre és főleg válsághelyzetben, minden eszközt be kell vetni, tehát ilyen szempontból mi úgy gondoljuk, hogy a szűrések száma növelhető és növelendő.

Az operatív törzzsel állandó a kapcsolat, vagy csak ha valamire szükség van, akkor jelzik ezt illetve fordítva, az operatív törzs keresi inkább a Kamarát?

Az operatív törzs kevés ügyben, illetve a Belügyminisztérium keres időnként minket egy-egy kérdésben, de inkább létszám, elérhetőség stb. adatokat kérnek, mert ezek az információk az ő tervezésükhöz szükségesek. Az viszont tény, hogy az operatív törzsnek küldött javaslataink jó része megvalósult, illetve minden beküldött javaslatunkra kapunk valamilyen választ. Ilyen értelemben van kommunikáció, de ez azért alapvetően egyirányú.

Összességében ezek az intézkedések, amelyeket az operatív törzs javasolt mennyire hatékonyak? Lehetnének-e még szigorúbbak? Többször elhangzott a kijárási tilalom lehetséges bevezetése, hogy így izolálják hatékonyabban a járványt.

Először is azt gondoljuk, hogy a kormány viszonylag időben hozott meg rendelkezéseket, de ahhoz hogy ezek igazán eredményesek legyenek, a mi álláspontunk szerint még szigorúbb rendelkezésekre lenne szükség, másrészt pedig, a célzott tesztek számát mindenképpen növelni kellene, tehát az összes kontaktot végig kellene szűrni, és ott kell izolációt alkalmazni. Harmadik, hogy látjuk a hírekből, hogy a vészhelyzeti ellátás kialakítása, tehát a járványkórházak készülnek, de nem vagyunk informáltak a teljes stratégiáról, hogy milyen szervezetben, hogyan kívánja kormány ezt megoldani. A kollégák bevonásával ez lehet, hogy még eredményesebb lenne.

Verebes Károly