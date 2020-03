Leállítják a nem létfontosságú termelési tevékenységet Olaszországban

Olaszországban ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és szolgáltatások nyújtását fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység leáll, nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják - jelentette be az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) miatti óvintézkedések újabb szigorítását Giuseppe Conte olasz kormányfő szombat éjszaka a közösségi oldalán közzétett videóban.

Az egyelőre április 3-ig érvényes országos rendelkezés az összes olyan "nem elsődlegesen szükséges" termelést végző gyárat és üzemet érinti, amelyben az utóbbi hetekben még nem állították le a termelést. Ez tulajdonképpen az ország ipari-gazdasági motorjának tartott észak-olaszországi térség teljes megbénítását jelenti.

Szombaton minden eddiginél többen, 793-an haltak meg az új koronavírus miatt.

Létfontosságú tevékenységnek számít az élelmiszer- és a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, a halászat, valamint az információszolgáltatás is.



Minden hivatalt távmunkára állítanak át, de továbbra is biztosított a postai, a banki és a biztosítási szolgáltatás, valamint a tömegközlekedés. Nyitva maradnak a dohányboltok és az újságosstandok is.



A termelési egységek leállítását elsőként a gócpontként ismert Lombardia tartomány sürgette, valamint a szakszervezetek is így tettek, miután a dolgozók nem kaptak megfelelő védőfelszerelést.



Matteo Salvini, a Liga párt és a jobbközép ellenzék vezetője szombaton szintén "az ország leállítását" szorgalmazta a járvány megfékezésére.



Az olasz polgári védelem adatai szerint szombaton minden eddiginél többen, 793-an haltak meg az új koronavírus miatt, és csaknem 5 ezerrel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma.



A miniszterelnök a bejelentés előtt a kormány- és ellenzéki pártokkal, valamint a szakszervezetekkel egyeztetett.

"Megkérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát, együtt sikerülni fog!"

- jelentette ki Giuseppe Conte.



Szerinte Olaszország a lehető legkeményebb időket éli, a legsúlyosabb válságot, amellyel a világháború óta szembesült. Megjegyezte: az olaszok sokáig nem fogják tudni elfelejteni a járvány teremtette nehézségeket, ahogyan a betegségben elhunytakat sem.

"Halottjaink nem puszta számok, hanem emberek"

- mondta.



A kormányfő hangsúlyozta: ahogyan eddig is tette, az átláthatóság jegyében mindent megoszt az olaszokkal, hogy részeseivé váljanak a közös kihívásnak.



Giuseppe Conte emlékeztetett: időre van szükség, hogy a mozgáskorlátozó óvintézkedések éreztessék hatásukat. Türelmet, felelősséget, bizalmat kért az olasz lakosságtól. Kijelentette, tudja, hogy nem könnyű otthon maradni és lemondani a mindennapok szokásairól, de "ez az egyetlen eszköz az ellenállásra".

"Mindez minimális áldozat a kórházakban dolgozók, a rendfenntartó és fegyveres erők, a szállításban, az élelmiszerpultoknál és az információszolgáltatásban munkát végzők áldozatához képest"

- jelentette ki az olasz miniszterelnök.



Az olasz kormány február 23-án vesztegzár alá helyezte Lombardia és Veneto tucatnyi önkormányzatát. Március 8-án az észak-olaszországi tartományokban, majd március 11-től az egész államban szigorú mozgáskorlátozást rendeltek el, leállították a kereskedelmet és vendéglátást.



Azóta több tartomány tovább szigorítást vezetett be: Lombardiában szombaton felfüggesztették az építkezéseket, betiltották a szabadidős tevékenységeket, és 5000 euró (több mint 1,7 millió forint) bírságot szabtak ki az utcán engedély nélkül vagy csoportban tartózkodókra.