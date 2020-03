Hazaárulás, ha a hatalom előrébb való, mint a koronavírus elleni védekezés?

A mostanihoz hasonló rendkívüli veszélyhelyzet idején az országnak igazi, erőskezű államférfira van szüksége, az pedig legkésőbb hétfőn kiderül, hogy legalább törekszik-e arra Orbán Viktor, hogy annak tűnjön. Idő még van, de egyelőre úgy néz ki, hogy szívesebben bújik a pancser pojáca szerepébe, aki valódi cselekvés helyett saját hatalmát szeretné először biztonságba tudni.

Hétfőn szavazhat az országgyűlés arról a törvényről, amely korlátlan időre teljhatalmat biztosítana Orbán Viktornak és a Fidesznek. A képviselők négyötödének kell rábólintania ahhoz, hogy a házszabálytól való eltéréssel valóban dönthessenek a tervezetről, amennyiben ez nem lesz meg, egy héttel később a kormánypártok ezt normális eljárási keretek között megszavazhatják maguknak.

Ha az ellenzékiek nemmel szavaznak, akkor a Fidesz fellélegezhet.

Hiszen attól kezdve aljas és gerinctelen módon minden egyes új megbetegedéssel kapcsolatban el fogja mondani, hogy az ellenzék ebben a veszélyhelyzetben is a saját politikai érdekeit nézi ahelyett, hogy segítenének a koronavírus elleni küzdelemben.

Onnantól nem azért lesznek áldozatai a koronavírusnak, mert ez egy rendkívül veszélyes kórokozó és az Orbán-kormány 10 éven keresztül magasról tett az egészségügyre; nem azért fertőződnek meg a normális védőfelszerelés nélkül dolgozó egészségügyisek, mert nincs megfelelő védőfelszerelés; nem azért halogatják majd a vírus terjedését megakadályozó intézkedéseket, mert saját népszerűségüket féltik; nem azért lesz több százezer munkanélküli, mert a világjárvány következményei több ágazatot is teljesen térdre küldtek; nem azért nem segít a magyar állam a bajbajutottakon, mert a harmatgyenge magyar gazdaság ezt nem teheti meg.

Onnantól kezdve minden rossz, ami a koronavírus és tízévnyi tolvajlásalapú kormányzás miatt történik, azért lesz, mert az ellenzék nem szavazott teljhatalmat Orbán Viktornak. Legalábbis a kormányzati kommunikáció szerint.



Ez szól majd a koronainfón, erről fognak online sajtótájékoztatókat rendezni vezető fideszes politikusok, ez fog szólni minden olyan csatornán, ami majd el is éri a vírus miatt fegyelmezetten otthonülők nagy részét.

Nem arról kell majd Orbán Viktornak magyarázkodnia, hogy tíz év alatt miért a sport és a családi kör gazdagodása élvezett kormányzati prioritást az egészségüggyel és az oktatás digitalizációjával szemben.

Nem arról kell majd beszámolnia, hogy miért nem hozták meg időben azokat az óvintézkedéseket, amellyel mérsékelni lehetett volna a járvány pusztítását mind gazdasági, mind egészségügyi értelemben.

Orbán Viktor minden, 10 évnyi kétharmados kormányzás után joggal felvethető kritikát azzal fog elütni, hogy

Az ellenzék nem szavazta meg a magyar emberek védelmét, az ellenzék nemet mondott a törlesztési moratóriumra, az ellenzék még most is gáncsoskodik, ellenzék, ellenzék, Soros!

Sokan mondhatják erre, hogy a Fidesz ennyire hülyének nem nézheti az embereket, pedig de, nagyon is

2016-ban volt egy, a mostani törvényhez hasonló politikai haszonszerző alaptörvény-módosítási kísérlet. Akkor azt emelték volna alaptörvénybe, hogy ne lehessen betelepíteni Magyarországra külföldieket. Az egész egy politikai bullshit volt, hiszen egy épeszű kormánynak alapjáraton kötelessége minden ilyen akciót megakadályozni. Csakhogy a Fidesz nem ezt tette, letelepedési kötvényekkel több tízezer gazdag migránst engedett be az országba, köztük bűnözőket is. A Jobbik akkor éppen a kétharmad híján levő Fidesznek a program eltörlését szabta a módosítás támogatásához, amire nem voltak hajlandók, így nem is tudták keresztülverni a parlamenten a „gránitszilárdságú” Alaptörvény ismételt átírását.

Ezután indult be a rendszerváltás utáni magyar politika legocsmányabb, leggerinctelenebb, adóforintokból finanszírozott lejárató kampánya az akkori Jobbik-elnök, Vona Gábor és pártja ellen. Migránssimogató, hazaáruló, muszlimimádó lett a neve a kormánypárti médiában azoknak, akik valóban a betelepítést állították volna meg, az egészen nyerészkedő Fidesz-holdudvar zsebéből súlyos tízmilliárdokat kivéve.

A lejárató kampány lecsengett, bírósági ítéletek tucatjai, ha nem százai mondták ki, hogy a kitalált híreket leközlő propagandamédiában hazudoztak. Ez viszont már nem jelentett semmit, a hazugságokat sikerült ráégetni az ellenzéki pártra, még most is vannak olyanok, akik a számtalanszor cáfolt kamukat fegyvertényként mantrázzák egy-egy vita során, például a miniszterelnök két kommunikációs testőre, Dömötör Csaba és Kocsis Máté. Orbán Viktornak ez az egész népszerűségben is mérhető hasznot hozott, pedig csak annyit csinált, hogy olyasvalaminek a támogatásával vádolta ellenfeleit, amit valójában egyedül a Fidesz végzett. Hiába volt hazugság az egész.

De hogy jön ez ide, és miért egyértelmű, hogy a hétfői szavazás nem több egy politikai haszonlesésnél?

Hétpárti egyeztetés zajlott arról a javaslatról, ami most teljhatalmat adna Orbán Viktornak. Az ellenzék többször jelezte, elfogadhatatlannak tartja azt a tényt, hogy a módosítással gyakorlatilag addig halaszthatja a miniszterelnök a választásokat, ameddig él.

Mert ugye a koronavírus, ha el is tűnik, bármikor visszajöhet, mint a migránsok.

Velük kapcsolatban is kihirdettek egy veszélyhelyzetet, ami úgy van hatályban évek múltán is, hogy a magyar határhoz már közel sem érkezik annyi illegális bevándorló, mint annak kihirdetésekor.

Most az ellenzék hangsúlyozta, hogy vita nélkül támogatják a 60, illetve 90 napra a koronavírussal összefüggő törvénymódosítást,

ha kell, akkor pedig meghosszabbítják egészen addig, ameddig ez valóban indokolt. És ezzel Orbánnak ugyanúgy teljhatalma lett volna 60 vagy 90 napig, vagy akár tovább is.

Nemcsak emiatt hatalmas blöff ez az egész szavazósdi, hiszen azt Kocsis Máté is világossá tette, hogy a kétharmad birtokában pár nap múlva megszavazzák rendes ügymenetben a mostani javaslatot.

Hogy hátráltatná a vírus elleni küzdelmet, ha az ellenzék nemmel szavazna?

Röviden, sehogy. Hosszabban így pár Ctrl+C, Ctrl+V-vel több munkája lenne a kormányzatnak annak érdekében, hogy a rendeleteket megújítsa, de ehhez minden technikai feltétele adott.

Az Alaptörvény úgy rendelkezik az 53. cikkben, hogy a kormány veszélyhelyzetben hozott rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a Kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja. Ez teljesen egyértelmű. Konkrét rendeletekhez adhatja meg az országgyűlés a felhatalmazást a meghosszabbításra.

Most mit akarnak bevezetni?

Hogy ELŐRE megadja az országgyűlés a még meg sem született kormányrendeletek meghosszabbítására a felhatalmazást a kormánynak.

Ezt a javaslat indokolása is megerősíti:

"A felhatalmazás tárgyi és időbeli kereteinek meghatározásakor a javaslat figyelemmel van arra, hogy a Kormány intézkedéseit, illetve vonatkozó normáit több kormányrendelet tartalmazza, ezért a hatály-meghosszabbítással érintett kormányrendeletek körét a szabályozási tárgykörük szerint is és nem kizárólag merev hivatkozás útján állapítja meg. Lényeges, hogy ez a felhatalmazás a Kormány jövőben meghozandó intézkedéseire is vonatkozik."

Vagyis még a múltban meghozott döntéseket sem konkrétan, csupán "általánosságban" erősíti meg, elismeri, hogy minden, amit a jövőben hoznak meg, látatlanban megerősítést nyer.

Ha valóban védekezni akarnának, akkor most elég lenne egy határozati javaslatot beterjeszteni,

amiben meghosszabbítja a veszélyhelyzetet és kormány rendeleteit az országgyűlés. Ők nem ezt teszik, hanem egy törvényjavaslatban biankó felhatalmazást kérnek a rendeleti kormányzásra.

Világos tehát, hogy ez a törvény egyáltalán nem befolyásolja a koronavírus elleni védekezést. Ahogy az sem fogja, ha nem szavazzák meg azonnal, csak majd napok múlva a Fidesz keresztülveri saját magának. Ha ez megtörténik, akkor tehát egyértelmű, hogy ugyanúgy

azért lesznek áldozatai a koronavírusnak, mert ez egy rendkívül veszélyes kórokozó és az Orbán-kormány 10 éven keresztül magasról tett az egészségügyre;

azért fertőződnek meg a normális védőfelszerelés nélkül dolgozó egészségügyisek, mert nincs normális védőfelszerelés;

azért halogatják majd a vírus terjedését megakadályozó intézkedéseket, mert saját népszerűségüket féltik;

azért lesz több százezer munkanélküli, mert a világjárvány következményei több ágazatot is teljesen térdre küldtek;

azért nem segít a magyar állam a bajbajutottakon, mert a harmatgyenge magyar gazdaság ezt nem teheti meg.

Az Orbán-kormány most hatalmas bajban van, és vele együtt azok az emberek is, akik itt, Magyarországon élnek. A koronavírus sajnos megmutatta, hogy milyen ingatag egy olyan rendszer, ami tíz éven keresztül nem a magyar emberekért, hanem az Orbán-család és a barátok vagyonosodásáért épült.

Míg a környező országokban van miből biztosítani a gyermekükkel otthonmaradók megélhetését, addig itt a kormányfő nem tudott jobbat kitalálni: a munkáltatókkal kell lemeccselni.

Mostanában 360 forint körül adnak egy eurót, és ugyan a többi régiós deviza is gyengült az uniós pénzhez képest, azt Varga Mihály pénzügyminiszter elfelejtette elmondani, hogy miközben a forint zuhanórepülésben van még a román lejjel szemben is, a cseh korona az euróhoz képest még mindig nem döntött negatív rekordot. Arról sem beszélnek, hogy miért nem sikerül a többi uniós országot megelőzve kínai védőfelszerelésekhez jutni, miután egyedül a magyar kormány dörgölőzött annyira az ázsiai országhoz, hogy érdekében többször blokkolta a közös EU-s fellépést.

Nem beszélnek róla, mert tudják, ha 10 éven keresztül nem a saját zsebük, hanem Magyarország az első, akkor nem itt tartunk.

Érzik ezt ők is, és éppen ezért, hozták az ellenzéki pártokat olyan helyzetbe, hogy igazából bármit tesznek, a Fidesz nyer vele.

Ha nem szavazzák meg a teljhatalmat Orbánéknak, akkor tízévnyi tolvajlásalapú kormányzás hirtelen nyakukba zúduló felelősségét tolhatják állami százmilliárdokból olyanok nyakába, akiknek ezidő alatt semmilyen érdemi beleszólásuk nem volt az ország ügyeinek alakulásába.

Mindezt úgy, hogy közben ugyanúgy mindent megtehetnek a koronavírus elleni védekezésért, hiszen ennek jogszabályi akadálya továbbra sem lesz.

Ha az ellenzék megszavazza a Fidesz javaslatát, akkor ezt a felelősséget ugyan nincs kire tolni, de Orbánék bebiztosítják, hogy a legborzasztóbb következmények hatására se veszíthessék el gondos hazugságokkal és állami százmilliárdokkal felépített hatalmukat. Amit az ország építése helyett eddig is a saját hasznukra fordítottak.

Ehhez viszont épeszű ember semmilyen körülmények között nem asszisztálhat.

Akkor sem, ha azt hazudják nekik, hogy ezen múlik minden. Akkor sem, ha úgyis megszavazzák. Az olyan embereknek nem jár hatalom, akik még egy ilyen veszélyhelyzetben is a saját politikai pecsenyéjüket sütögetik. Az ilyet hazaárulónak hívják, azoknak pedig általában börtönben van a helyük.