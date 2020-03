Jakab Péter: a kormány minden létező jogi eszközzel rendelkezik így is a védekezéshez

Jakab Pétert kérdeztük arról, mi lesz a következménye annak, hogy az ellenzék nem járult hozzá ahhoz, hogy az Orbán-kormány szándékának megfelelően időbeli korlát nélkül fennmaradhasson a veszélyhelyzet. A Jobbik elnöke leszögezte, a mindennapi védekezést ez a hatalomtechnikai kérdés nem befolyásolja, ha lejár a veszélyhelyzet 15 napos határideje, azt még aznap meg lehet újra hosszabbítani. Interjú a felhatalmazási törvényről.

Oszlassuk el a rémhíreket, az ellenzék nem akarja megakadályozni a koronavírus-járvány elleni védekezést, ugye?

Sőt, az ellenzék a hatékony védekezést segíti azzal, hogy nem örök időkre ad felhatalmazást az Orbán-kormánynak, hanem, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 2-3 hónap után a parlamentben megvizsgálná, hogy megfelelő intézkedések születtek-e, illetve szükséges-e további intézkedések meghozatala. Ebben az ellenzék partner. A kormány viszont, úgy tűnik, nem a védekezést tekinti az elsődlegesen fontos szempontnak, hanem a saját hatalmának az idők végezetéig történő biztosítását. Amit a Fidesz kér, az lényegében nem a vírusról szól, hanem arról, hogy ha úgy adódik, akkor Orbán Viktor kényétől-kedvétől függjön, mikor legyen legközelebb választás hazánkban.

Ez egy államcsíny, amire nemet kell mondania minden felelős magyar politikusnak.

A mai szavazás amúgy mennyiben akadályozta a koronavírus-járvány elleni mindennapi intézkedéseket?

A mostani szavazás lényegében semmiben. Mi ma arra mondtunk nemet, hogy ne az idők végezetéig legyen Magyarországon veszélyhelyzet. Arra szavaztunk, hogy a kormány gondolja át az eddigi gyakorlatát, és 60, vagy 90 napra kapjon felhatalmazást a rendeleti kormányzásra. Most március 26-án le fog járni a veszélyhelyzet, ez igaz. Ám a kormánynak arra is megvan a lehetősége, hogy már aznap újra kihirdesse a veszélyhelyzetet, és ugyanazokat a rendeleteket ismételten életbe léptesse, amelyek most is érvényben vannak. Nyilván, ha a Fidesz úgy gondolja, hogy nem hozza meg ezeket a rendeleteket, amiatt majd neki kell magyarázattal tartozni a lakosság számára.

De a lényeg, a kormány minden létező eszközzel rendelkezik, hogy eredményesen tudja a védekezést folytatni, a kérdés, hogy akarja-e,

vagy inkább megint egy Sorosterv-szindrómát zúdít az ország nyakába. Mondjuk koronaterv címen

Tehát, ha lejárnak a 15 napos határidők, akkor akár azonnal be lehet a rendeleteket ismételten nyújtani?

15 óra 00-kor lejár a veszélyhelyzet, 15 óra 1 perckor újra kihirdeti a veszélyhelyzetet, és 15 óra 2 perckor ismételten meghozza a korábbi rendeletit. Tehát nincs jogi probléma. Akarat kérdése. De ahhoz nem adhatja egyetlen ellenzéki politikus sem a szavazatát, hogy Magyarországon addig lehessen parlament nélkül kormányozni, amíg egy cezaromán Orbán Viktor úgy gondolja.

Többször felmerült a parlamenti vitában, hogy voltak hétpárti egyeztetések a kormánnyal. Mi zajlott a háttérben, miért nem sikerült megegyezni?

Rajtuk ment el a dolog.

Az egyeztetés egészen addig jól működött, amíg a Fidesz egy ponton nem gondolta úgy, hogy nem a veszélyhelyzet érdekli, hanem a hatalomtechnika.

És mikor ők már ebben gondolkodnak, akkor nem partnert akarnak látni az ellenzékben, hanem ellenséget. Egy új Soros Györgyöt. Nagyon nehéz innentől együttműködni velük, de a hajlandóság bennünk továbbra is adott.

Elhangzott az is, hogy a parlament bármikor véget tudna vetni a veszélyhelyzetnek. Ezt hogyan képzeljük el a kormánypárti kétharmaddal?

A Fidesz nélkül sehogy. Az ellenzék eddig is számtalanszor kezdeményezett rendkívüli ülést, ami aztán úgy végződött, hogy az ellenzék bement, elmondta a napirend előtti felszólalását, és mivel a kormánypárti politikusok nem mentek be, a határozatképtelenség miatt a parlament nem is tudott dönteni. Így aztán az ellenzék nem fogja csak úgy megszüntetni ezt az állapotot.

Orbán Viktor már a szavazás előtt bejelentette, az ellenzék nélkül is megoldja ezt a válságot. Mit vár a kormánypártoktól?

A Jobbik számára egyetlen szempont létezik, hogy a vírus egészségügyi és gazdasági hatásait minimalizálni tudjuk. Nekem ez a legfontosabb. Ehhez teszünk le szakmai javaslatokat az asztalra, és ha ezeket a Fidesz nyújtja be, az sem érdekel minket, csak valósuljanak meg. Nekünk nem a hatalomról kellene szavazni, és nem is arról, hogy örök hatalmat adunk Orbán Viktornak, hanem a kijárási tilalomról, a határzárról kellene szavaznunk. Mi ezen az úton megyünk tovább. A Fidesz pedig, ismerve az elmúlt 10 év politizálását, megint belekezd egy gyűlöletkampányba, és lényegében nem a vírussal fog foglalkozni, hanem azzal, hogyan tudja az ellenzéket karaktergyilkolni. De ebből az ország nem fog jól kijönni.