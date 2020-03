A szombathelyi kórházban fertőződhetett meg egy beteg koronavírussal

A beteg teljesen más miatt ment be a kórházba, az intézményben kaphatta el a vírust - írja az Ugytudjuk.hu.



A lap Nemény András (Éljen Szombathely) szombathelyi polgármester egy, a Facebookra frissen kikerült videója alapján azt írja, hogy a kórház osztályvezető főorvosa, Kecskés László március közepén Ausztriában síelt. Kecskést, aki a Fidesz önkormányzati képviselője is, a hazautazása után nem engedték be a városházára, két heti karantént javasoltak neki. A főorvos ezután bejárt a kórházba dolgozni, még műtött is.

Hogy végeztek-e koronavírus tesztet a Kecskésen, azt egyelőre nem tudni - írja a lap.

Mint ismert, Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szintén külföldön járt, majd miután hazatért, munkába állt. Később derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. Rovó március 15-én együtt koszorúzott a B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselővel, aki ma is dolgozott: ott volt a parlament ülésén.