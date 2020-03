Nem védi semmi a fodrászokat, többek kimaradnak a katás kedvezményből is

A kijárási korlátozás alatt is zavartalanul lehet fodrászhoz járni a kormányrendelet alapján, azonban több szalon is bezárt időközben. Részben egészségügyi okai vannak a kényszerpihenőnek: egyesek a vírustól féltik alkalmazottaikat, a kft.-ként működő szolgáltatók a csökkenő forgalom mellett sem számíthatnak olyan állami segítségre, mint katás társaik.

Tudom hogy veszélyes, de muszáj nyitva tartanom mert egyszemélyes fodrászüzletem van és nincs semmi tartalékom

- ezt egy VII. kerületi fodrász mondta az Alfahírnek azzal kapcsolatban, hogy a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet alapján fodrászhoz is elmehetnek. Azt is elmondta nevét nem vállalva, hogy ugyan csökkent a forgalma, de a koronavírus ellenére is sokan kérnek tőle időpontot. A nő katás adózó, így érinti a kormány adókönnyítése, a szakmájában viszont ezzel nincs mindenki így.

"A legtöbb fodrász bejelentett munkaviszonyban dolgozik, a szalonok tulajdonosai pedig többnyire kft.-ként üzemeltetik vállalkozásukat, így viszont kimaradunk az adókedvezményből" - erről már Kulcsár Beatrix mesterfodrász beszélt az Alfahírnek. Több üzlete is van, de hiába lehet a kijárási korlátozás alatt is fodrászhoz járni, ez őket nem érinti.

Két plázában van üzletem tehát elvben nyitva tarthanék, de egészségügyi okokból egy hete bezártunk. A bevételkiesést nagyon megérezzük, mert megtartom minden alkalmazottamat.

A cég kft.-ként üzemel, és ilyenből a mesterfodrász szerint nagyon sok van az országban.

Erre a problémára hívta fel a figyelmet Muzsik Tibor fodrász is, akinek óbudai szalonja már másfél hete bezárt. Szerinte akkor kerülnek a hozzá hasonló fodrászatok bajba, ha a járvány hónapokig elhúzódik.

Egyelőre mindenkinek megmarad a munkahelye. De ha a járvány hónapokig elhúzódik akkor nem tudom mi lesz.

A megkérdezettek kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy azt a kormánynak kellene tudnia, milyen intézkedésekkel kellene megvédeni a munkahelyeket és a munkavállalókat, mert ezeket most kellene meghozni, nem pedig a járvány után.

