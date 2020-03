Több F1-es csapat is lélegeztetőgépeket fog gyártani

Az Egyesült Királyságban is terjed a koronavírus, a worldometers adatai szerint jelenleg 14 543 fertőzöttre jut 759 haláleset és 135 gyógyult személy. A Formula-1 hét brit székhelyű istállója besegíthet a brit egészségügynek (NHS), a csapatok épp kényszerpihenőn vannak, a szezon nem indult el, miután halasztották az ausztrál, a bahreini, a vietnámi, a kínai, a spanyol, a holland és az azeri versenyhétvégét, a monacóit pedig törölték.

Jelen állás szerint június 14-én lehet start Kanadában, de még ez is kérdéses. Az F1 hivatalos oldala számolt be róla, hogy a Project Pitlane keretein belül hét brit székhelyű istálló lélegeztetőgépeket fog gyártani. Ahogy azt a koronavírus-fertőzött Boris Johnson is közölte Donald Trumppal: "lélegeztetőgépekre van szükségünk". Az NHS számításai szerint legalább húszezer ilyen eszköz beszerzése elengedhetetlen.

Az F1-es istállók rendelkeznek saját gyártókapacitással, megfelelő szakembergárdával, ráadásul a tervezés, gyártás, tesztelés folyamatában az élen járnak a high-techet tekintve, ezért együttműködésbe kezdenek a University College London és a brit kormány illetékes embereivel.

A hét csapat, amelyekről szó van: Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Haas, Williams, mellettük az olasz Ferrari már korábban bejelentette, hogy lélegeztetőgépek gyártására is fogják használni kapacitásaikat.