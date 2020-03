A világhírű magyar tájfutónő, Monspart Sarolta lehet a Nemzet Sportolója

A 75 éves Monspart Sarolta az első magyar világbajnok tájfutó, a magyar amatőr futóélet egyik legjelentősebb szervezője. A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban az olimpiai aranyérmes úszó, Székely Éva február 29-ei halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

Az Emmi sportállamtitkárságának közleménye szerint a választásra jogosult tizenegy tag kedden dönthetett arról, hogy kit választ új tagnak, és az előírásoknak megfelelően valamennyien idejében megkapták az értesítést az eljárás menetéről.

„A járványhelyzet miatt természetesen nem ültek össze a Nemzet Sportolói, hanem mindenki telefonon szavazott. A szavazás menete azzal kezdődött, hogy a tagokat egyesével felhívtam, akik ekkor mindannyian javaslatot tehettek arra, kit tartanak érdemesnek és méltónak arra, hogy a Nemzet Sportolója legyen – adott tájékoztatást Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy mindez jegyzőkönyv által hitelesítve történt és egy ember több javaslattal is élhetett. – Miután mindenki elmondta a jelöltjeit, készült egy összesítés, és a második körben már ezt a listát ismertettem külön-külön minden taggal, ők pedig a megadott személyek közül választhatták ki a jelöltjüket. A tagok előzetesen konzultálhattak egymással, döntésükben természetesen senki sem befolyásolta őket. Végül az első körös szavazás egyből sikeresnek bizonyult és a szavazás eredményeként a Nemzet Sportolói Monspart Saroltát választották meg új tagnak maguk közé.”

A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tagra. A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött be a hazai sportéletben.

A Nemzet Sportolója egy kitüntető cím Magyarországon, amivel megbecsülésünket és hálánkat tudjuk kifejezni olyan sportoló nagyságaink előtt, akik nem csupán pályafutásukkal, de azt követően is meghatározó szerepet töltöttek be a magyar sport életében. Monspart Sarolta ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfelel, aki egész életútjával szolgálta nemcsak saját sportágai, de az egyetemes magyar sport érdekeit is