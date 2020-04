Operatív törzs: Tizenheten vannak lélegeztetőgépen, mind a négy új áldozat krónikus betegségben szenvedett

A koronavírus mind a négy új áldozata idős volt és krónikus betegségekben szenvedett, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos szerint a vírus mindenhol ott lehet már, de a járványügyi intézkedésekkel sikerült fékezni a terjedését. A halasztható műtéteket ennek ellenére tovább halasztják, hogy az egészségügy készülhessen a tömeges megbetegedések kezelésére.

Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban eddig 1128 esetben intézkedtek. Ebből 956-an figyelmeztetést, 49-en pedig helyszíni bírságot kaptak, a többiek ellen szabálysértési feljelentést tettek.

Több mint 70 ezer alkalommal ellenőrizték a házi karantén alá vont embereket otthonukban, de alig félezer esetben kellett intézkedni a rendőröknek. Kiss szerint 32 embert hallgattak ki a koronavírussal kapcsolatos rém-, és álhírterjesztés miatt.

A két ország közt ingázó munkavállalók határátlépését megkönnyítették. A be- és a kilépés feltétele az, hogy a munkáltató által kiadott igazolással és lakcímmel tudják igazolni a be- és kilépés jogosságát.

Tizenheten vannak lélegeztetőgépen

Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, hogy az elmúlt egy nap négy halálos áldozata mind idős volt és krónikus betegségekben szenvedett. A 20 elhunyt átlagéletkora 73 év, 12-en férfiak, 8-an nők. Ismertette a területi adatokat, amelyen jól látszik, hogy a fővárosban és környékén van a legtöbb érintett, a legkevesebb fertőzöttet pedig Békés megyében regisztrálták.

525 beazonosított fertőzött van, de egyenletes a fertőzés mértékének növekedése és ez Müller szerint a járványügyi intézkedéseknek köszönhető. Ugyan a jelenlegi ismeretek szerint a megbetegedések 80%-a tünetmentes, az igazolt magyarországi megbetegedettek 25%-a tünetmentes, 35%-uknak pedig enyhék a tüneteik.

17-en vannak lélegeztetőgépen, az esetek 6%-a szorul egyéb intenzív kezelésre.

Ez az arány az országos tiszti főorvos szerint azért alakul így, mert eleve csak olyanok jelentkeztek az orvosnál, akiknél már előjöttek a tünetek, a tünetmentes fertőzötteket pedig a kontaktkutatás során szűrték ki.

Már mindenhol ott lehet

Müller szerint már nem lehet tudni, hogy ki kitől kapja el a fertőzést, mert most már bárhol jelen lehet a vírus. Azt kérte, hogy továbbra is kiemelten figyeljenek az idősek egészségére, tartsák be a járványügyi korlátozásokat, mert ezzel lehet fékezni a koronavírus terjedését.

Egyetlen település sem gondolhatja azt, hogy ott már nem lehet jelen a vírus

Habár sikerült ellazítani a járványkörbe emelkedését, a halasztható műtétekkel kapcsolatos utasításokat nem enyhítik annak érdekébe, hogy az egészségügyi rendszer készülhessen arra, ha berobban a járvány.

A sajtó korábban arról írt, hogy a Magyarországon 1954 óta kötelező BCG-oltás ellenállóvá teheti a szervezetet a koronavírussal szemben, a tiszti főorvos szerint egyelőre nincs ezt alátámasztó tényadat, de vizsgálják, hogy a tuberkolózis elleni készítmény beadása előny lehet-e a fertőzéssel folytatott küzdelemben.