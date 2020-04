12 millió maszkot hoztak Kínából

Szerdán hat repülőgép érkezett Budapestre, amelyek többek között 12 millió maszkot, 30 ezer overált és 200 ezer arcvédőt hoznak Kínából - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A miniszter kiemelte: komoly jelentősége van annak a szerdai szállítmánynak, ami tartalmaz egy komplett gyártósort, amely biztosítani fogja a maszkok folyamatos utánpótlását az elkövetkező hetekben, hónapokban.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a készletet természetesen az egészségügyi dolgozók használhatják az elkövetkező időben a járvány elleni harcban.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a következő napokban több mint tíz repülőgépet várnak Magyarországra, hogy lélegeztetőgépeket és a védekezéshez szükséges eszközöket, maszkokat, arcvédőket, szemüvegeket, kesztyűket hozzanak.

Szállítmányok már korábban is érkeztek, de az orvosok, főleg az alapellátásban dolgozó háziorvosok továbbra is a felszerelésük súlyos hiányosságairól számolnak be.