Orbán Viktor effektekkel felpimpelt videón mutatta be a járványhelyzet kezelésén dolgozó csapatát, bármelyik szuperhősgárda eszünkbe juthat, de ha a legmenőbbnél maradunk, akkor ők a magyar Bosszúállók. Sőt, a párhuzamot tovább is erőltethetjük, ha a koronavírus elleni harcra tekintünk, nagyjából most járunk a Végtelen háborúban.

