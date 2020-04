Budapesten megnőtt az autók száma, 522 ezer maszkot vittek ki az alapellátásba, a tiszti főorvos pedig a New York Times cenzorává válna

A kijárási korlátozás megszegése miatt eddig 4292 intézkedés történt, ebből 3102 figyelmeztetés, 532 bírság, 648 feljelentés született – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti munkatársa a testület hétfői sajtótájékoztatóján. Ebből közlése szerint a fővárosban 614 eset történt, amiből 574 figyelmeztetés, 24 bírság, 16 feljelentés volt. (Vagyis minden hetedik eset történik a fővárosban.)

Ismertette, a mától hatályos, és a Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet értelmében a rendvédelmi dolgozóknak több szolgálatot kell ellátniuk. A parkolási díj elengedésével kapcsolatban Kiss azt közölte, mellett a kijárási korlátozás szabályait is be kell tartani.

Az alezredes arról is tájékoztatott, Nagylaknál számos román vendégmunkás szeretne belépni az országba, ezzel kapcsolatban ha az illető megfelel a schengeni szabályoknak, nem beteg, tünetmentes és bizonyítani tudja, hogy a célország fogadja őt, úgy beléptethető az országba, a humanitárius tranzitfolyosót használhatja.

A járványügyben elrendelt büntetőeljárások száma 159, ebből 37 csalás, 11 járványügyi szabályszegés, 24 közveszéllyel fenyegetés és 45 rémhírterjesztés.

A 14 325 házi karantént összesen 112 729 alkalommal ellenőrizték – közölte Kiss Róbert.

Müller Cecília országos tiszti főorvos megismételte a reggeli adatokat, mely szerint az elmúlt 24 órában a regisztrált fertőzöttek száma 744, és 4 idős, krónikus alapbetegségben szenvedő személy elhunyt. Felhívta a figyelmet, hogy

különösen figyeljünk az idős állampolgárokra, családtagokra, akik magas kockázatot viselnek.

Örömét fejezte ki, hogy már 67 fő gyógyult, illetve további két személyt le tudtak venni a lélegeztetőgépről.

Köszönetét fejezte ki a szociális intézményekben dolgozó ápolóknak, nővéreknek és a mögöttük dolgozó munkatársaknak, de hozzátette, rajtuk

többletterhelés lesz még azon túl is, amit most viselnek.

A tiszti főorvos asszony közölte, a kórházak, egészségügyi intézmények után már az alapellátásba is 522 ezer sebészi szájmaszkot ki tudtak szállítani.

Ismét rámutatott, Budapesten és Pest megyében található a fertőzöttek kétharmada.

A parkolás térítésmentessé tételével kapcsolatban Müller Cecília hangsúlyozta:

nagyon sok lett az autó a fővárosban.

Újságírói kérdésre a tiszti főorvos közölte, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az időjárás befolyásolná a vírus terjedését, ezt majd egy visszamenő vizsgálat tudja bizonyítani vagy cáfolni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi vezetőjének a New York Timesban megjelent nyilatkozatára, mely szerint hazánkban már tömeges szakaszban tart a járvány, Müller Cecília azt mondta, vele folyamatos szakmai kapcsolatban állnak, ezért „nehéz elhinnie”, hogy ilyen nyilatkozatot tett volna.

Én azt mondanám – de nem mondom –, hogy a New York Timesnak nagyon sok dolga lehet otthon. (…) New Yorkban van most éppen elég probléma ahhoz, hogy azzal tudjanak foglalkozni