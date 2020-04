Kéksisakosokkal riogatta a KDNP-s a Parlamentet – a kormány új gazdasági tervéről vitatkoztak a képviselők

A Parlamentben Gulyás Gergely kancelláriaminiszter mutatta be a szombati és hétfői kormányzati bejelentéseket , aminek kapcsán a lehető legszélesebb körű társadalmi és parlamenti összefogást reméli.

A miniszter szerint jól látszik, hogy a járvány hónapokig fog tartani, a betegség növekszik. Ugyanakkor – tette hozzá - a számok azt mutatják (ma összesen 11 új regisztrált betegről tájékoztatott a NNK – a szerk.), hogy nemcsak a régióban, de Európában is jól tartja magát Magyarország, a járvány terjedése lassult, a kórházak nem találkoztak annyi beteggel, ami veszélyeztetné az ellátást.

A járvány viszont a költségvetésre súlyos hatással van: több ezer milliárd forint a kár – fogalmazott, ezért közös teherviselésre van szükség, ebben a legnagyobb részt Gulyás Gergely szerint a tárcák vállalják, a pártok támogatásának a felét vonják el, míg az önkormányzatok a 34 milliárdos elvonással kevesebbet fizetnek be, mint a multik (36 milliárd) és a bankok (55 milliárd).

Gulyás Gergely kiszámolta: 2010-ben az önkormányzatok összvagyona 1800 milliárd forint volt, most pedig a feladatelvonás után 1760 milliárd van náluk, tehát a gépjárműadó elvonása átlagosan a települések költségvetésének 3-4 százalékát jelenti.

A miniszter kiemelte, továbbra is új munkahelyeket fognak létrehozni a megszűntek helyére, és a 13. havi nyugdíjjal segítik az időseket.

Az ellenzéki reagálást Jakab Péter kezdte, aki szerint ma Orbán Viktor a munkahelyvédelem szempontjából nem jelentett be semmit. A Jobbik frakcióvezetője ezt vétkes mulasztásnak nevezte, hiszen minden egyes nap négyezerrel nő a munkanélküliek száma.

Jakab Péter arra szólította fel a kormányt, hogy ne fosszák ki az önkormányzatokat, ne vegyék el a pénzt a védekezéstől, és ne folytassanak megszorító politikát, mert van pénz. Példaként felhozta a propagandára szánt 150 milliárdot, a Budapest-Belgrád-vasútvonal 600 milliárdját, és a Brüsszel által felszabadított 2000 milliárdot.

Most csak annyit kell tenni, hogy azokat az uniós pénzeket, amiket Mészárosnak és a famíliának szán, azt szépen át kell csoportosítani, az ápolók, a rendőrök és a melósok zsebébe

– javasolta a Jobbik elnöke Orbán Viktornak.

"Hol marad a család megadóztatása?"

– érdeklődött a politikus. Hozzátéve: Mészáros Lőrincnek most kellene belenyúlni a saját zsebébe, most kellene szerepet vállalni a közteherviselésbe. Azt javasoljuk, hogy a munkavállalók bérének 80 százalékát vegye át az állam, a Mészáros-félékre pedig vessünk ki rendkívüli adót, Mészáros-adót – hangsúlyozta Jakab Péter.

A közpénzből milliárdossá vált vállalkozókat is megadóztatná a Jobbik Mészáros-adó bevezetését követeli a Jobbik. Az ellenzéki párt azokat sújtaná a miniszterelnök dollármilliárdossá vált barátjáról elnevezett 30 százalékos különadóval, akik pusztán a kormányzati hátszélnek köszönhetően halmoztak fel vagyonokat. Ez azt jelenti, hogy minden olyan vállalkozót arra köteleznének, hogy szálljon be a koronavírus elleni védekezésbe, akik az elmúlt 5 évben évi 250 millió forint becsült értéket elérő közbeszerzési eljárást nyertek el.

Az MSZP-s Tóth Bertalan több pénzt kért az embereknek, és arra szólította fel a kormányzatot, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül. A 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban arról beszélt, hogy ne jövő februárban emeljék meg egy héttel a nyugdíjakat, hanem most 6,5 százalékkal. Semmi pénzt a haveroknak, semmi pénzt a rokonoknak – javasolta.

Szabó Tímea (Párbeszéd) is kritikusan fogalmazott, mint mondta, nem csodálkozott, hogy nem mert bejönni Orbán Viktor a Parlamentbe a mai bejelentése után. Kevesellte az egészségügyi dolgozók egyszeri nettó 330 ezres bérkiegészítést is, és felhozta, hogy Szijjártó Péter Észak-Macedóniának adományozott 100 ezer védőmaszkot.

Schmuck Erzsébet (LMP) szerint vidékre az éhezés előbb jött el, mint a vírus. Meglátása szerint „a kormány lemondott a nyugdíjasokról”, mert szerinte azonnali nyugdíjemelésre lenne szükség nem pedig egy részemelésre jövőre.

A DK-s Oláh Lajos azt a példát hozta fel, hogyha a miniszterelnöknek kigyulladna a háza, de a tűzoltóság csak jövőre érkezne ki.

Vejkey Imre elmondta, a kereszténydemokraták egyetértenek azzal, amit Orbán Viktor bejelentett. Majd elmondta, hogy eközben az ellenzékkel együtt Brüsszelben

„szinte már kéksisakosokat küldenének az országra”.

Sőt, azt üvöltik húsvét előtt, „feszítsd meg!” Egyébként azzal bizonyította, hogy demokrácia van, hogy már 10 éve is szabadon beszélhetett megválasztott politikusként az Országgyűlésben, meg most is.

A fideszes Kocsis Máté is matekozott, de ő még továbbment, mint Gulyás Gergely. Abból indult ki, hogy a VIII. kerületben mindössze a költségvetés 0,7 százalékát teszi ki gépjárműadó, tehát az önkormányzatoknál marad a 99,3 százalék a védekezésre. A frakcióvezető megerősítette, az önkormányzatok a legkisebb tehervállalók.