Operatív törzs: a tizenegyből négy áldozat a Pesti úti idősotthon lakója volt

A koronavírus 11 mai áldozatából 4 a Pesti úti Idősek Otthonának lakója volt, a betegségben elhunytak mind valamilyen súlyos, krónikus betegségben szenvedtek. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján arra is bíztatták az embereket, hogy nyugodtan jelentsék be a 112-n, ha valaki házibulit tart vagy a bolt előtt többedmagával italozik. Az eseménynek különleges vendége is volt, a Fidesz alelnöke sorolhatta a napi adatok előtt a kormányzati paneleket.

Novák Katalinnal kezdődött az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatója. Az államtitkár bejelentette, hogy tavaly negyven éves csúcsot ért el a házasságkötések száma és a születések száma is nőtt.

A családtámogatásokkal kapcsolatban azt értékelte eredményként, hogy azokból egy fillért sem vesznek el, azaz a korábban bevezetett támogatások fennmaradnak. 800 milliárd forint került a július 1. óta a családokhoz a családvédelmi akcióterv keretében. Megismételte Orbán Viktor hétfői bejelentéseit, majd arról beszélt, hogy a SZÉP-kártyára elhelyezhető összegeket megduplázták a versenyszférában és az állami szektorban is. Elismételte azt is, hogy a gyermekfelügyeletet továbbra is biztosítja a kormányzat azoknak, akik a munka miatt nem tudják megoldani az otthonlétet.

Az otthonápolási díj megállapításával kapcsolatos vizsgálatot a koronavírus miatt online végzik, ezeket a veszélyhelyzet elmúltával felülvizsgálatok követik majd. Hangsúlyozta, hogy az egyetemistáknak bevezettek egy szabad felhasználású, 0%-os kamatot, hogy így segítség a nehéz helyzetben levő fiatalokat.

A nyugdíjasok számára is több könnyítést vezettek be és épp az ő biztonságuk érdekében alakítottak ki külön idősávot a bolti vásárlásban. Húsvét alakalmából békét, bölcsességet kívánt, és fegyelmezettséget kért az emberektől.

Négy áldozat egy otthonból

Novák után Müller Cecília az országos adatokat. Egy nap alatt 11 áldozatot követelt a koronavírus - közülük 4 a Pesti úti idősotthon lakója volt, az országos tiszti főorvos szerint. A legfiatalabb áldozat 49 éves volt, de azt hangsúlyozta, hogy mindegyikük valamilyen súlyos, krónikus betegségben szenvedett.

Elmondta, hogy emelkedik a gyógyultak száma is, és

az a két ember is jól van, akik tegnap lekerültek a lélegeztetőgépről.

Az idősotthonokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy minden korlátozás időben került bevezetésre - ezek betartását továbbra is kérte. Továbbra is Budapest és Pest megye adja a fertőzöttek 2/3-át. A fertőzésben súlyosan érintett Pesti úti otthon lakóinak már a felét tesztelték, de folyamatos a munka, a cél az összes bent lakó teljes szűrése. Újságírói kérdésekkel kapcsolatban arról beszélt még, hogy

a tömeges megbetegedés az eddigi példák alapján nem elkerülhető, mert minden megfertőződött személy 2-3 embernek tudja átadni a vírust - a lánc elvágásával abban reménykednek, hogy mégis megakadályozható;

fokozatosan készül az ellátórendszer a betegek ellátására, ennek részeként számos halasztható eljárást későbbre tolnak, de sürgős beavatkozásokat továbbra sem halaszthatnak el;

mutálódott ugyan a vírus, de ez nem befolyásolja a terjedését;

a határmenti megyékben a forgalom miatt lehet magasabb a fertőzések száma.

Jelentsék be nyugodtan, ha valaki házibulit tart

Közben Novák Katalin helyére Kiss Róbert érkezett, az operatív törzs szóvivője azt mondta, hogy csaknem 5000 szabálysértés történt a kényszerintézkedésekkel összefüggésben. Egy nap alatt jelentősen emelkedett a fővárosban a szabálysértések száma.

68 feljelentés, 34 helyszíni bírság és 51 figyelmeztetés volt eddig a boltbezárások megszegése miatt.

Eddig 40 embert hallgattak ki rémhírterjesztés, csalás vagy közveszéllyel fenyegetés miatt. Tegnap négy olyan embert fogtak el, akik 23 millió forintért alkalmatlan, bevizsgálatlan kézfertőtlenítő szert adtak el. Újságírói kérdésekre válaszolva Kiss elmondta,