"Emberéletekkel játszik Orbán, mert nem vezet be valódi korlátozásokat"

Orbán Viktor emberéletekkel játszik akkor, amikor nem hajlandó valóban korlátozni a kijárást.

Ezt írta Facebook-oldalán a kijárási korlátozással kapcsolatos miniszterelnöki bejelentésről Jakab Péter. A Jobbik elnöke szerint az nem korlátozás, hogy csak olyan "alapos indokkal" lehet elhagyni a lakást, mint a szabadidős tevékenység, ahogy az sem, hogy a legveszélyeztetettebb korosztálynak megüzenik, nyugodtan menjen a hipermarketbe meg a piacra délelőtt.

Mintha akkor nem fertőződhetnének meg. Az sem korlátozás, hogy az ingyenes parkolással olyan forgalmat szabadított Orbán a nagyvárosok útjaira, mintha csak azt üzente volna: ne ülj otthon, pattanj autóba.

Jakab Péter attól tart, hogy az enyhe korlátozások miatt a víruson sem sikerül olyan hamar úrrá lenni, mintha valódi tiltásokat vezetnének be. "Ehhez képest nálunk a béreket is csak akkor támogatja a kormány, ha a recepciós bemegy az üres szállodába, hátha megfertőzi az üres étterembe berendelt pincért" - teszi hozzá a politikus, majd leszögezi, hogy a Jobbik továbbra is valódi és szigorú kijárási korlátozást követel.

Kötelező maszkviselést állami segítséggel

Lukács László György, a Jobbik alelnöke videóüzenetében kifejtette, hogy pártja már régóta azt hangsúlyozza, a legszigorúbb intézkedésekre van szükség. Csak így lehetne ugyanis elkerülni a tömeges megbetegedések.

Az, aki most otthon tudja tartani az embereket, az életeket ment.

Épp ezért Lukács szerint Orbán akkor járt volna el felelősségteljesen, ha szigorítást jelent be. A politikus úgy látja, hogy kezd fellazulni a rend, ezért azt javasolják, hogy

legyen kötelező maszkviselés a közterületen, ehhez az állam biztosítson felszerelést.

Lukács azt kéri, hogy amennyiben ebben nem partner az Orbán-kormány, aki teheti, önként viseljen maszkot, ha utcára lép.