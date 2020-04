Május 4-én kezdődhet az érettségi, a szóbeli elhagyását javasolja az oktatási akciócsoport

Csak azoknál a tantárgyaknál lesznek gyakorlati és szóbeli vizsgák, ahol ez elengedhetetlen

- a többi közt ezt javasolja az érettségi vizsgákkal kapcsolatban az oktatási akciócsoport. Az operatív törzs sajtótájékoztatója előtt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár jelentette be, hogy milyen javaslatokat tesznek a kormánynak.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az érettségi vizsgák május 4-én megkezdődhetnek, Maruzsa ugyanakkor azt mondta, hogy a járvány alakulásának függvényében előre is hozhatják és csúsztathatják is. 73 ezer vizsgázóval számolnak, azaz csak azokkal, akiknek egyébként is érettségit kellene tenniük.

Akinek nem kell a felsőoktatási felvételihez az érettségi, attól azt kérik, hogy halassza októberre.

A vizsgákat az oktatási és a járványügyi követelményeknek megfelelően, biztonságosan meg lehet tartani az államtitkár szerint. Egy teremben egyszerre legfeljebb 10 diák vizsgázhat, egymástól legalább 1,5 méteres távolságban. Az érettségit így két hét alatt lebonyolíthatják.

A kormány a jövő héten dönt az oktatási akciócsoport javaslatáról.