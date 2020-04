Meghaladta a másfél milliót a fertőzöttek száma a világon

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre több mint 117 ezerrel, 1 601 984-re nőtt a világon. A Covid-19 nevű betegségben 95 731-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 355 066 - olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében.

A csütörtök reggeli adatsorban 1 484 811 fertőzött, 88 538 halott és 329 876 gyógyult szerepelt.



A fertőzés 184 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 82 919 esetet tartottak nyilván péntek reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3339-en haltak meg, csütörtök reggel óta nem jelentettek új halálesetet. A gyógyultak száma 77 758, 119-cel több, mint csütörtök reggel.



A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 465 750, ami 33 618-cal több, mint csütörtökön. A gyógyultak száma 25 960, a halálos áldozatoké 16 684. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb. Andrew Cuomo, az állam kormányzója csütörtökön azt mondta, ez a járvány már jóval több áldozatot követelt, mint a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrormerényletek. Sajtóinformációk szerint Donald Trump amerikai elnök újabb munkacsoportot kíván létrehozni, amely kizárólag a járvány okozta gazdasági visszaeséssel foglalkozik majd.



Spanyolországban 153 222-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 15 447-re emelkedett a halottaké, és 52 165-re nőtt a gyógyultaké. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a parlament alsóházának csütörtöki ülésén a képviselők támogatását kérte a március 15. óta érvényben lévő szükségállapot további fenntartásához, amelyre "az emberek életének és egészségének védelme" érdekében van szükség. A spanyol alkotmány értelmében egyszerre legfeljebb 15 napra rendelhető el a szükségállapot, meghosszabbításához a parlament jóváhagyása szükséges. Madrid már másodszor él ezzel a lehetőséggel.



Olaszországban 143 626 regisztrált fertőzött van, 18 279 halálos áldozat, és 28 470 gyógyult. Az olasz Sebészek és Fogorvosok Nemzeti Szövetsége (FNOMCeO) nevű szakmai szövetség adatai szerint csütörtökig mintegy száz orvos halt meg a koronavírus-fertőzésben.



Németországban 118 235 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 2 607 elhunyt, 52 407 meggyógyult. Júniusban kezdhetik tesztelni embereken a Németországban kifejlesztett oltást.



Franciaországban 118 783 fertőzött, 12 228 halott, és 23 441 gyógyult szerepelt péntek reggel a nyilvántartásban. A francia kormány legalább 6 százalékos GDP csökkenését vár az idén. Bruno Le Maire pénzügyminiszter egy nyilatkozatában annak a véleményének adott hangot, hogy a bruttó hazai termék visszaesésének mértéke meghaladja majd a 2008-as gazdasági válságot követő 2,9 százalékot, és a második világháború utáni legjelentősebb recesszió lesz. A tárca ezért az eredetileg 45 milliárd eurós gazdaságvédelmi csomagját 100 milliárd euróra emelte.



Iránban 66 220 volt a regisztrált fertőzöttek száma péntek reggel, 4110 az elhunytaké, 32 309 a gyógyultaké.



Az Egyesült Királyságban 65 872 feljegyzett fertőzött, 7993 halálos áldozat és 359 gyógyult volt péntek reggel. a Downing Street csütörtöki bejelentése szerint már nincs az intenzív osztályon Boris Johnson brit miniszterelnök.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedő kórt.