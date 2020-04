"Két szakács, egy cukrász és egy felszolgáló is pályázott az állásra" - nagy bajban vannak a kisebb vendéglátósok

A legtöbb kocsma, étterem, kávézó, büfé hetek óta zárva tart és csak abban bíznak, hogy augusztusban talán újra kinyithatnak. Csakhogy az újraindulás sem lesz feltétlenül zökkenőmentes, mivel az érintettek arra számítanak, hogy az embereknek nem lesz pénzük és emiatt a turisták is csak lassan térnek majd vissza. Az Alfahír által megkérdezett vendéglátósok úgy látják, hogy a kormány által bejelentett munkahelyvédelmi akcióterv rajtuk nem, vagy csak nagyon kis mértékben segíthet. Egyes becslések szerint a vendéglátó iparban körülbelül 30 ezer ember keres most munkát magának.

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége már a járvány kezdetén arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik legnagyobb visszaesést a turizmus-vendéglátás szenvedi el. Éttermek és kocsmák tízezrei zártak be azóta és a jelek szerint ezeken a kisvállalkozásokon érdemben nem segít a kormány.

Azt látom, hogy nem lehet minden iparágnak egyformán segíteni

- nyilatkozta a Világgazdaságnak Antalffy Gábor, a KISOSZ ügyvezető elnöke, aki szerint inkább a kisebb vendéglátó helyek inkább szorulnak kormányzati segítségre mint a nagy étterem- vagy szállodaláncok. Egy korábbi elemzés arra is rámutat, hogy míg például a Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó szállodák és éttermek viszonylag könnyen átvészelhetik a járvány nyomán megjelenő gazdasági krízist, addíg a vendéglősök, kiskocsmák tulajdonosai, valamint azok alkalmazottai, tönkre mehetnek, mert nincs tartalékuk.

Megpróbálkoztunk a házhozszállítással, de nem volt forgalom, így viszont nem éri meg nyitva tartani

- mondta az Alfahírnek Kiss Gyula, akinek a Pesti úti hamburger-büféje már több mint három hete zárva tart. Csak abban reménykedhetnek, hogy két hónap múlva ismét kinyithatnak, de ha nem így lesz, akkor a legtöbb sorstársához hasonlóan elfogynak a tartalékai és kénytelen lesz végleg bezárni.

Új étlapot készítettünk, jó szezonra számítottunk, de most, minden nagyon bizonytalan és az esetleges újraindulás is jelentős nehézségeket okozhat

- tette hozzá Kiss Gyula.

Hasonló helyzetben vannak a kisebb éttermek is. A legtöbb hely bezárt, de a házhozszállításra való átállást sem olyan egyszerű megoldani

– erről már Kis-Horváth Tamás szakács beszélt az Alfahírnek.

Mi is megpróbáltuk házhozszállítással csökkenteni a veszteséget, de a gyakorlat azt mutatja, hogy az emberek nem adnak ki 2-3 ezer forintnál többet egy kiszállított ételért.

Azt mondja, hogy a tapasztalataik alapján egy a’la carte menüért felszolgálással együtt megadják a 4-5 ezer forintot vagy akár többet is, de ez egész egyszerűen nem mehet 2-3 ezer forint felé egy házhoz szállított étel esetében.

Azt, hogy mekkora a baj, jól érzékelteti, hogy a zárás miatt jelentkezett árufeltöltőnek, de

rajta kívül még két szakács, egy cukrász és egy felszolgáló is pályázott az állásra.

A kocsmák is zárva tartanak, de ők még a kiszállítással sem próbálkozhatnak. A vendégkörük többnyire állandó, de a bevételkiesés így is jelentős ahhoz, hogy megnehezítse az újranyitást.

Egy hónapja zártam be, de ha holnap újra kinyitnám a kocsmát, akkor is veszteséggel zárnám ezt az évet. Csakhogy most esély sincs annak, hogy a járvány egyhamar véget érne.

Ezt az egyik Csömöri úti kocsma tulajdonosa mondta a koronavírus miatti kényszerszünetről, a vendéglátós szerint az sem ad okot a bizakodásra, hogy rajtuk egyelőre nem segítenek érdemben a kormányzat által bejelentett intézkedések.

Az egyik óbudai kávéház tulajdonosa is hasonlóképp vélekedik, ő szintén a vírus hatására volt kénytelen bezárni a boltot.

Ez így nem mehetett már tovább. Ha nem változik valami gyorsan akkor végleg lehúzhatom a redőnyt és mivel nem vagyok tagja egyik szakmai érdekképviseletnek sem, nem is számíthatok állami segítségre

- mondta Oravecz Krisztián az Alfahírnek. Hozzátette, hogy az elmúlt egy hónapban annyira kimerültek a tartalékai, hogy az újranyitás is kérdésessé vált.



Az Alfahír által megkérdezett tulajdonosok kivétel nélkül arról számoltak be az elmúlt években jól ment a vállalkozásuk, emelkedtek a bérek és a nyereség is, de a koronavírus-járvány miatt, szinte a nulláról kell újra kezdeni, ezért nem tartják valószínűnek, hogy ugyanolyan feltételekkel dolgozhatnak majd újra. Jellemző az ágazatra, hogy míg a szolgáltatóipar nagy részénél a tulajdonosok csökkentett fizetéssel, de megtartják az alkalmazottakat, a kiskocsmák, vendéglők, büfék vezetői kénytelenek elbocsátani a munkatársakat, mivel arra sincs pénzük, hogy akár csökkentett fizetéssel megtartsák őket.