Nem állt meg a sportélet, csak elköltözött

Szinte a világ összes labdarúgó-bajnoksága leállt, ha mindenáron élő sportközvetítésekre vágyunk, a fehérorosz, a nicaraguai, a tádzsik, a hétvégén indult tajvani, vagy például a Burundiban futó Primus League meccseihez kell streamet keresnünk.

Más sportágakban sem jobb a helyzet, az NBA idei szezonját lefújták, a második világháború óta először marad el Wimbledon, tegnapelőtti hír, hogy a magyar kézibajnokságnak már vége, bajnok és kieső nélkül. A Forma-1 érthetetlen módon úgy gondolta, hogy megtartják a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat márciusban, ezt egészen addig erőltették, amíg a McLaren egyik csapattagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje, a világbajnokság legjobb esetben június 28-án indul Franciaországban, de léteznek olyan forgatókönyvek is, melyek októberi starttal számolnak.

Twitter

A UFC azzal próbálkozott, hogy április 18-án újraindítják a gálákat egy magánszigeten, de az ESPN szólhatott Dana White-nak, hogy ezt a tomboló járvány közepette talán mégsem kellene. A UFC ezért ismét halasztott, de továbbra sem tettek le arról, hogy ők és a Fight Island legyen az első komoly sportesemény, ami visszatér.

Egyelőre a nyár sem néz ki sokkal jobban, talán a bajnokságok nézők nélkül folytatódhatnak előbb-utóbb, de a labdarúgó Eb-t és az olimpiát már elhalasztották.

Ha úgy érezzük, hogy sportközvetítések nélkül összeomlik az életünk, vagy csak nagyon unatkozunk otthon, nézhetünk meccsismétléseket, például az M4-en ezekben a napokban is fut a 2016-os Európa-bajnokság, vagy szintén ezen a csatornán elkezdtek legendás F1-es futamokat leadni, vasárnap az 1993-as doningtoni futamot követhettük, többek között Sennával és Prosttal a mezőnyben. Az NBA a YouTube-on tesz közzé felejthetetlen összecsapásokat.

Vagy van egy másik opció, amit ráadásul nem csak nézhetünk, hanem be is szállhatunk: az esport.

A motorsport belehúzott

Az F1-nek eddig is volt hivatalos esport bajnoksága, valamennyi csapat indít pilótákat, például az Alfa Romeo a szimulátortehetség Bereznay Dánielt. Itt Formula-1-es versenyzők értelemszerűen nincsenek, de köztük is vannak olyanok, akik az autóból kiszállva a monitor elé ülnek, Lando Norris és Max Verstappen kifejezetten szórakoztató módon tolja ezt a műfajt.

Az F1 a kényszerszünetben elindította a 2020-as szezont a Codemasters által fejlesztett, minden évben megjelenő, inkább arcade, mint szimulátor hivatalos F1-es játékkal, ahova már az igazi mezőny pilótáit is várták.

A március végi Virtuális Bahreini Nagydíjra még nem sikerült meggyőzni túl sok nagy nevet az indulásról, két aktív versenyző ült a kormány mögé, Lando Norris és Nicholas Latifi, de ott volt Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, és a közveszélyesen, de azért viccesen közlekedő Johnny Herbert is.

A színvonal mérsékelt volt, inkább a trollkodásra emlékezhetünk, nem a teljesítményekre, a futamot Guanyu Zhou F2-es pilóta, Renault tesztpilóta nyerte.

Másodszorra már sikerült komolyabb mezőnyt összehozni, beszállt Charles Leclerc, George Russell, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon és Jenson Button. Ez sokkal magasabb színvonalú esemény volt, Leclerc simán megnyerte, Norrisnak kettőből kétszer elszállt a netkapcsolata.

E-sport forradalom? Charles Leclerc nyerte a második Forma-1-es online nagydíjat Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte vasárnap este a második Forma-1-es online nagydíjat, amelyen több aktív pilóta is részt vett. A versenyt a Melbourne-ben található Albert Park pálya digitális másán futották a résztvevők, akik között ezúttal ott volt a 2009-es világbajnok brit Jenson Button, a mclarenes Lando Norris, a williamses George Russell, valamint Leclerc öccse, a Ferrari versenyzőakadémiáján nevelkedő Arthur is.

Ami fontos – és talán a vírus legyőzése után is tartós – előrelépés, hogy Magyarországon is egy nagy elérésű csatornán, az M4 Sporton élőben közvetítették mindkettő esport nagydíjat.

Nemhivatalos események is zajlottak, például a Not The AUS GP után a Not The BAH GP-t is győzelemmel abszolválta Bereznay, többek között olyan arcokat verve, mint Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérezz, Nicholas Latifi, Nico Hülkenberg, vagy a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois.

Max Verstappen azért maradt ki ezekből, mert nem játszik a Codemasters termékével, de ő sem maradt esport nélkül, az rFactorban rendezett All-Star Esports Battle versenyeken indul.

Te is versenyző lehetsz

A WTCR szintén elindította a saját esport bajnokságát valódi pilótákkal, Michelisz Norbert rögtön prezentálta az otthonversenyzés váratlan kihívásait, amikor azért csapta korlátnak az autót, mert kislányai benyitottak a szobába.

Michelisz maga is szimulátorosként kezdett, onnan nőtte ki magát autóversenyzővé, hogy aztán tavaly a magyar motorsport történelmének eddigi legnagyobb sikerét érje el. Most ő ad lehetőséget az esportos tehetségeknek, csapata, a M1RA a Hungaroringgel közösen esport bajnokságot indít, aminek győztese 2021-ben a M1RA egyik autójával indulhat egy magyar vagy nemzetközi bajnokságban, mármint a valóságban.

Az NBA az NBA 2K20-t használja a saját eseményeihez, valamint a NASCAR és a MotoGP is erre az útra lépett a szériák hivatalos videojátékaival.

A Real Madrid megnyerte a spanyol bajnokságot

Március végén a FIFA 20-ban rendeztek La Liga-szezont a spanyol elsőosztályú klubok részvételével. A Barcelona hiányzott, mert a klub a Konamival áll szerződésben, akik a Pro Evolution Soccerrel a FIFA riválisai.

A Real futballistája, Marco Asensio könnyen átgázolt a mezőnyön, elhozva a bajnoki címet klubjának, amivel jótékonykodtak is.

Magyarországon a Nemzeti Sport játszatja le profi fifásokkal az elmaradt rangadókat, például Vadicska Olivér és Molnár Gábor segítségével, de NB I-es futballistákat is láthatunk játszani.

Pörög

Vannak olyan területei ennek az iparágnak is, amelyeket rosszul érintett a koronavírus-járvány, elmaradnak olyan releváns események, mint a Game Developers Conference és az E3. Az esport esetében most épp hátránnyá vált, hogy már a hagyományos sporthoz hasonló környezetben zajlanak a komolyabb versenyek, offline, hatalmas arénákat megtöltve nézőkkel.

Ebből fakadó további nehézség, hogy a globális esport tornák esetében elkezdték szétszedni a különböző kontinensek szezonjait, mert sérülne a fair play, ha az időeltolódás miatt valaki hajnalban kénytelen a legjobbját hozni, miközben az ellenfelénél délelőtt/délután van. A hasonló megfontolásokat erősítette a nagy távolságokból fakadó online csúszás.

A videojáték-ipar a jótékonykodás mellett már a létezésével is segít a vírushelyzeten, mert nagyrészt, különösen a nem-profik esetében továbbra is otthoni elfoglaltságról van szó, erre most még ráerősítenek például a #PlayApartTogether kampánnyal, ami mögé a WHO is beállt.

Mélyebb pszichológiai boncolgatás nélkül is világos, hogy a játéknak mentális szerepe is lehet a karantén ideje alatt, segíthet kiszakítani az ingerszegény környezetből az interaktivitással. Ha akarjuk, folyamatos kommunikációval és csapatmunkával közös programmá tehetjük a haverokkal, ami még mindig jobb, mint a depresszív szintre emelt social distancing.

Rekordok jönnek

Itt vannak a Steam saját adatai arról, hogy márciusban milyen szinten robbant be a sztori, amire nem találunk történelmi példát. Az olasz nethálózat tűrőképességét teszteli a streaming szolgáltatók mellett a Fortnite és a Call of Duty. Utóbbi battle royale lövöldéje, a Warzone világszinten három nap alatt 15 millió játékosig jutott, ami brutális szám.

A 2020-as katowicei CS: Global Offensive esemény is rekordot döntött, több mint egymillió egyidejű online nézővel, de az ESL Pro League is saját nézettségi csúcsán lépett át, szintén a CS-vel.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy a profi esport versenyeket a helyszíni showk szempontjából visszavetette a járvány, de a szegmens pont a legnagyobb előnyét domboríthatja ki ezekben a hónapokban a hagyományos sporttal szemben: stadion, aréna, és versenypálya nélkül is működőképes.