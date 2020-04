Teszt, teszt, teszt: már ájultan vitték kórházba a kétéves kisfiút, akit végig félrekezeltek

Mivel a mai napig nem tartja szükségesnek a kormány a koronavírus-tesztek tömeges alkalmazását –sőt, propagandaoldalaik igyekeznek egymást túllicitálva harsogni, hogy erre nincs is szükség-, valójában több esetben bebizonyosodott már, hogy egy rugalmas szűrési rendszer akár életeket is menthet.

Egy sátoraljaújhelyi család történetéről számolt be a Blikk, ahol egy kétéves kisfiú kapta el a koronavírust.

A gyermek édesapja azt mondta, múlt vasárnap csúnyán köhögött a kisfiú, ezért azonnal kocsiba pattantak és rohantak az ügyeletre. Ott elmondták a panaszukat,

de közölték velük, hogy nem tudják megvizsgálni, vegyenek neki köptetőt.

Be is adták a gyógyszert, de a pici éjjel elkezdett nagyon köhögni, sőt már hörgött is, és a tüdeje is sípolt. Másnap felhívták a háziorvost, aki telefonon meghallgatta a gyerek köhögését. Felírt egy antibiotikumot – mondta az apa.

Miután beadták a gyógyszert a gyereknek, az állapota nemhogy javulni kezdett volna, egyre rosszabb lett.

Akkor már tudtuk, hogy hatalmas baj van, kocsiba ültünk és rohantunk a sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházba – mesélte a szülő.

„Az úton kétszer elájult a kisfiam.”

A gyermeket átirányították a nyíregyházi kórházba, ahol végre megcsinálták a koronavírus-tesztet, ami pozitív lett. Azóta megkapja a szükséges kezelést, és akár már ma is hazaengedhetik.

Még március végén számoltunk be az RTL nyomán arról, hogy egy esetben hiába kérte a háziorvos, hogy végezzenek el koronavírus-tesztet egy 67 éves betegén, ez napokig nem történt meg. Mire eljutottak a tesztelésig, a férfi majdnem meghalt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már korábban arra szólította fel az országokat, hogy végezzenek minél több tesztet a gyanús esetekben.