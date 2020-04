Koronavírus: közelít a 2 millióhoz a fertőzöttek száma

Már 1 millió 981 ezer 239 igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván a világon – derül ki a John Hopkins Kutatóközpont adataiból. Ennek a számnak csaknem harmada, 609 240 fő amerikai, közülük is 203 348 beteg New York állambeli. New York városában a fertőzöttek száma 110 465.

Az elhunytak száma 126 681, ebből az Egyesült Államok polgára volt 24 229 fő. Ez az érték már meghaladja az olasz áldozatok 21 067 fős számát.

Összesen 486 622 gyógyultat tartanak nyilván, ebből 78 265 kínai, 68 200 német, 67 504 spanyol állampolgár, míg közülük az Egyesült Államokban él 49 444 fő.