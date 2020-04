Ásott kút és csatorna mellett ásták el a madárinfluenza miatt elhulott baromfitetemeket?

Több tízezer kacsát kellett levágni egy kiskunmajsai és egy tázlári baromfitelepen. A tetemeket mindkét helyen sietve el is földelték, úgy tudjuk, hogy az egyik helyszínen ásott kutak, tanyák és egy esőcsatorna közelében.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, újra felütötte fejét hazánkban a madárinfluenza. Így történt Bács-Kiskun több baromfigazdaságában is, ahol az állategészségügyi szakemberek több mint 22 ezer pecsenyekacsa leölését meg is kezdték.

Több ezer kacsát földeltek el egy kiskunmajsai telepen Több ezer kacsát földeltek el egy kiskunmajsai telepen - írja az egyik helyi hírportál, a majsa.info. Eddig az uniós szabályokkal összhangban elszállították a leölt állatokat, most az oldal szerint a település határában temetik a dögöket nagygépekkel. Ez az eljárás a vonatkozó jogszabályok alapján illegális, ugyanis az uniós jog tiltja az állati hulladék elföldelését és dögkutakba helyezését.

A fertőzött állatokra szigorú megsemmisítési eljárás vonatkozik: az előírások szerint a szárnyasokat egy erre kijelölt megsemmisítőbe kellene szállítani, ám a hatóság indokolt esetben dönthet az elföldelés mellett.

Így történt Kiskunmajsán és Tázláron is. A Majsa.info munkatársai meg is örökítették az egyik esetet, a képeken jól látszik, hogy munkagépekkel ásott gödrökbe markolóval öntik az elhullott állatokat.

Aggódnak a helyiek

Azonban a sietős elföldelés további kérdéseket is felvet, ugyanis információink szerint az egyik ilyen gödör ásott kutak, tanyák és egy esőcsatorna közelében van. A helyiek ezért most aggódnak, hogy a tetemek miatt a talajvíz is megfertőzödhet, ez pedig nemcsak a haszonállatokra, de a környékbeli lakosokra is veszélyes lehet.

A Hvg.hu-nak egy baromfitelepen dolgozó gazdálkodó is nyilatkozott, aki mint mondta: érthetetlen számára a művelet, mert ha ő egyetlen libát elásna az udvarán, akkor súlyos bírságot rónának rá a hatóságok. Az állati tetemek kezelésére ugyanis szigorú szabályok vonatkoznak, azokat megfelelően kell tárolni, majd a megsemmisítőbe kell szállítani.

A portál kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt válaszolta, hogy indokolt esetben el lehet térni a szállítás utáni megsemmisítéstől. A hatóság most indokként a járvány lassítását, a tetemek mielőbbi ártalmatlanítását hozta fel. Azt írták, hogy az erőforrásokat figyelembe véve, a szükséges engedélyekkel és környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva, megfelelő kockázatelemzés után döntöttek a Kiskunmajsán a 22 ezer állati tetem elföldeléséről.

A lapnak egy állategészségügyi szakértő azt mondta, hogy mivel a madárinfluenza miatt megnőtt a megsemmisítők forgalma, emiatt most kevés a kapacitás is.

"Ezért a kisebbik rosszat választották a hatóságok: inkább elássák a madártetemeket, mintsem azok napokig várjanak a telepeken arra, hogy a megsemmisítőkbe szállítsák őket"

Társadalmi és járványügyi szempontból is aggályosnak tartjuk a védekezés ezen formáját, hiszen főleg Kiskunmajsán a lakott területekhez nagyon közel földelték el az állatokat - mondta érdeklődésünkre Kollár László, a kiskunfélegyházi Veled a Városunkért Egyesület jobbikos képviselője.

"Nem nyugtatta meg a helyi lakosokat a Nébih tájékoztatása, misszerint itt minden rendben van. Tartanak attól, hogy a vízbázis is megertőződhet"

- tette hozzá. A politikus emlékeztetett, hogy ezen a környéken nagyon sokan locsolnak, öntöznek, sőt, mivel nagyon sok olyan tanya is található a közelben, amit nem kötöttek rá ivóvízhálózatra, ezért sokan ásott kútból nyerik az ivóvizet.

Kiemelte: a környéken rengeteg család él kisállattartásból, ezért is lenne fontos a megfelelő tájékoztatás.

"Azonban szinte semmilyen tájékoztatást nem adott az iletéses szerv"

- mondta.

Másfélmillió állatot kellett megsemmisíteni

Mint ismert, az elmúlt hónapokban újra megjelenő madárinfluenza miatt már másfél millió állatot kellett megsemmisíteni. A járvány főként Csongrád és Bács-Kiskun megyében terjed, a Nébih korábbi tájékoztatása szerint már 121 telepen kellett leölni az állatokat.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a Nébih-et, válaszaikat természeten közöljük majd.