Nyolc újabb áldozata van a koronavírusnak

Hetvenhárom fővel, 1652-re nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzött személyek száma – olvasható a központi tájékoztatási honlapon. A gyógyultak száma a szerdai 192 után már 199, vagyis hét betegről állapították meg a betegség elmúltával.

Az áldozatok száma 142-re nőtt, azaz nyolc újabb áldozatot jelentettek. A legfiatalabb egy 53 éves férfi, a legidősebb pedig egy 90 éves hölgy volt, a nyolcból hét elhunyt 65 év feletti.

A házi karanténban levők száma szerdán még 13 360 volt, ami csütörtökre 12 737-re csökkent, míg az elvégzett tesztek száma a szerdai 37 326-ról csütörtökre 38 489-re emelkedett.

A honlapon ismét olvasható a fontos felhívás:

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.



Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.