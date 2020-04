Stummer: Olcsó és alkalmatlan maszkok jutottak a magyar kórházaknak

Emlékeznek még arra, amikor március 24-én Orbán Viktor büszkén és dagadó keblekkel tenyerelt rá egy Kínából érkező szállítmányra?

Biztosan, ugyanis az átmeneti lebénulás utána ismét felpörgő kormányzati hírgyártósorok mindent megtettek, hogy jó időre a retinánkba égjen a pillanat.

A csaknem egy hónappal ezelőtti tudósítások szerint a közel 70 tonnányi védőfelszerelés 86 lélegeztetőgépet, 100 ezer védőruhát, 100 ezer pár kesztyűt, 100 ezer tesztet és több mint 3 millió orvosi maszkot tartalmazott, a szállítmányt Orbán Viktor mellett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete fogadta, a felemelő pillanatról természetesen videó és beszámolók sora készült.

Csakhogy most kiderült, hogy a szállítmány egy részével komoly gond van.

Stummer János szerint ugyanis a dobozokban olyan maszkok voltak és kerültek később az egészségügyi intézményekbe, amelyeket betegápolási területen - magyarul kórházakban - minősítésük miatt nem ajánlott használni.

A Jobbik országgyűlési képviselője mutatott rá, hogy ezek úgynevezett BFE95-ös orvosi maszkok. Mint írja, a műtéti maszkokat bakteriális szűrésük alapján minősítik, így léteznek 99-es, 98-as és 95-ös besorolású maszkok.

Utóbbiak eszerint 95 százalékos szűrési hatékonysággal rendelkeznek. Stummer emlékeztetett arra is, hogy két, egymástól független intézmény sem ajánlja ezen maszkok egészségügyi felhasználását. Az ausztrál a Klinikai Kivizsgáló Bizottság a maszkot olyan eljárások esetén javasolja, ahol a maszkot viselőt nem fenyegeti a vér, vagy más testi anyag fröccsenése. A BFE98-as maszkok azok, amelyeket ők a betegápolási területre, azaz kórházaknak javasolnak. Egy másik, Egyesült Államokban működő nonprofit egészségügyi szervezet ezen maszkokat pedig 4-es szintűnek jelölte, értelemszerűen a jobbak alacsonyabb számú értékelést kaptak.

A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke arra is rámutatott, ebből a szállítmányból április 3-án több kórház is kapott, így például a budapesti Korányi Kórház, a Heim Pál Gyermekkórház, de érkezett Nyíregyházára, Szegedre, és a a kistarcsai Flór Ferenc Megyei Kórházba is ilyen védőfelszerelés.

Ez már csak azért is könnyen bizonyítható, mert az MTI által készített fotókon jól látszik ugyanaz az "Hajrá Magyarország" felirat a dobozokon, mint amiken március 24-én Orbán Viktor tenyerelt. Meg még valami más is: a BFE>95 jelzés.

A fotó bal felső sarkában jól látszik a felirat:

"Milyen furcsa iróniája a sorsnak, hogy most épp ez a Hajrá Magyarország! felirat buktatja le a miniszterelnököt. Márpedig ez történt. Bármennyire is vigyáztak, nem tüntettek el minden nyomot, én pedig rátaláltam az egyikre"

- írja a posztjában.

"Több jel is arra utal tehát, hogy ezekből a maszkokból is az olcsóbbat hozatta a miniszterelnök, s olyan maszkok kerültek kiszállításra egészségügyi intézményeknek, amelyek több nemzetközileg elismert szervezet szerint is alkalmatlanok arra, hogy kórházi körülmények között használják őket. Egyszerűen nem oda való, nem alkalmas arra a célra, amire használni kellene"

Hozzátette: ezeket a maszkokat megkaphatták volna rendőrök, tűzoltók, szociális dolgozók, s mindenki, aki a terepen nap mint nap találkozik másokkal. Bárki. De nem kórházak, nem ápolók, nem orvosok, akik fertőzötteket látnak el.

„Nagyon büszke voltam, hogy a fiam ott volt a repülőtéren”

A kínai tulajdonú CECZ Közép-európai Kft. mintegy 5,8 milliárd forint értékben szállíthatott védőfelszerelést az elmúlt hetekben. A cég stratégiai vezérigazgató-helyettese nem más, mint a repülőtéren Orbán Viktorral fotózkodó ifj. Kovácsics Iván, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) tanácsadójának apja - írja a Direkt36.hu.

„Nagyon büszke voltam, hogy a fiam ott volt a repülőtéren” – mondta a Direkt36-nak idősebb Kovácsics. Azt állította, hogy fiával nem szoktak munkáról beszélni, a CECZ operatív irányításában pedig nem vesz részt, nem vezető tisztségviselő, csak „víziógyártással” foglalkozik. Kovácsics arra a kérdésre nem válaszolt, hogy a fia milyen módon vett részt az eszközök beszerzésében, azt javasolta, hogy ezt személyesen tőle kérdezzük meg. Az ITM és ifj. Kovácsics viszont nem válaszolt a a portál kérdéseire.

Viszgálóbizottság felállítását kezdeményezik

A jobbikos politikus szerint itt az ideje egy parlamenti vizsgálóbizottság összehívása. Lapunk érdeklődésére közölte, hogy a következő napokban kezdeményezni is fogják a bizottság felállítását.

"A vizsgálódásnak álláspontom szerint minden Magyarországra érkezett védőfelszereléssel kapcsolatos minden körülményre ki kell térnie. Az adófizetők pénzén vásárolt eszközökről van szó, melyek az adófizetők életét hivatottak megmenteni. Mindenkit megillet a teljes tájékoztatás joga"

- mondta portálunk érdeklődésére.