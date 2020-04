Történelmi lehetőség: nicaraguai és tádzsik focira is lehet totózni

A koronavírus-járvány következtében a világ nagy részén abba maradtak a labdarúgó-bajnokságok. Európában az egyetlen kivétel Fehéroroszország, míg a világ többi részén olyan méltán híres és szerencsés államokban rúgják még a bőrt, mint Tádzsikisztán, Nicaragua vagy Burundi.

A Szerencsejáték Zrt. számára továbbra sem állt meg az élet, ezért most megadatott mindenki számára az a történelmi lehetőség idehaza, hogy akár nicaraguai, tajvani vagy éppen tádzsik bajnoki mérkőzések (fenti képen) eredményeire is fogadhassunk. De a fehérorosz foci szerelmesei még a másodosztályra is tippelhetnek. Kár lenne kihagyni.