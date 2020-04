Ötvenezerért ötven gramm kaviár - ilyen helyen evett húsvétkor Gulyás Gergely

FELIX egy olyan üzletember, aki elegáns, prémium kategóriás autóval jár, japán whiskyt iszik és langusztát vacsorázik, de hétvégén örömmel látogatja meg a nagyszüleit vidéken, hogy paprikás csirkét egyen velük vasárnap délben.

Így jellemzi a welovebudapest a nyitásról szóló cikkben annak a luxusétteremnek eszményi célközönségét, ahol a 444.hu által közölt fényképek alapján húsvét hétfőn az időt múlatta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányközeli Alapjogokért Központ vezetőinek társaságában.

A Száraz István (aki Matolcsy György jegybankelnök fiának jóbarátja) oldalán leírt koncepció tökéletesen stimmelt: a fideszes politikus szolgálati Skodáját egy méregdrága Bentley és egy BMW fogta közre a parkolóban, miközben a társaság elegáns tagjai állításuk szerint azt várták bent az étteremben, hogy a rendelésük elkészüljön. A japán whisky és a languszta is pipálható, hiszen mindkettő megtalálható a Várkert Bazár melletti Felix Kitchen & Bar étlapján.

Egyedül a hétvégi nagyszülőlátogatással egybekötött paprikáscsirkézés nem egyezik az eszményi vendégkörröl festett, egyesek számára idilli, egyesek számára visszataszító képben. De hogy is stimmelhetne, amikor az egész országra kijárási korlátozást rendeltek el?

A húsvéti hétvégén a magyarok nagy része a korlátozásokat betartva otthon, egyedül vagy szűk családi körben, szüleit, nagyszüleit óvva tartotta meg az ünnepet, miután a kormányzati politikusok az operatív törzzsel karöltve azt hangsúlyozták minden lehetséges csatornán, hogy maradjanak otthon.

Gulyás Gergely megtehette volna azt is, hogy házhoz rendeli az állítólagosan elvitt ételt, noha a képek alapján nincs nála elviteles zacskó, amire állítólag várt. Az éttermekben pedig ugye tilos fogyasztani és a szabályok nyilván az azokat meghozó politikusokra is vonatkoznak.

Még egy olyan étteremben is, amelynek az épületére a jegybank alapítványa 4 milliárd forint közpénzt költött, hogy aztán Matolcsy György jegybankelnök fiának baráti köre indítson be ott vállalkozást.

A képek és a körülmények elsőre arra utalhatnak, hogy Gulyás Gergely fideszes propagandistákkal együtt az épületben költötte el a húsvét hétfői ebédet egy NER-féle luxusétteremben. Ezt ugyan semmi nem bizonyítja, de azt érdemes lehet megnézni, hogy miből választhattak, ha már felelőtlenül amellett döntöttek, hogy nem a biztonságos házhoz szállítást választják.

Egy havi közmunkásbérért 50 gramm kaviár

A Felix azok közé az éttermek közé tartozik, ahol az ember akár úgyis otthagyhat egy havi fizetést, hogy közben nem lakik jól. A menükön található árakra pedig még 12,5%-os szervizdíj is vonatkozik. Persze egy miniszter folyamatosan kapja a fizetését, akárcsak az állam által különböző csatornákon keresztül fizetett propagandisták, így számukra a milliókat érintő válság sem jelenthet akadályt egy gasztronómiai luxusélmény húsvét hétfői megéléséhez.

Az ünnepi menü elmaradhatatlan része a sonka, szerencsére a miniszternek volt lehetősége a hagyományokat megtartva Cinco Jotas Bellotát rendelni. A spanyol sonka különlegességét a feldolgozás módja adja, szinte kizárólag makkon nevelkedett sertésekből készítik.

50 gramm Cinco Jotas Bellotával 10900 forintért biztosíthatta Gulyás Gergely az ünnepi hangulatot.

Az étlapon ez a legdrágább előétel, már 4900 forintért lehet kapni libamájat sütőtökkel és szarvasgombával, de az igazán spórolós vendégek csicsóka textúrákkal is indíthatják az étkezést potom 3100 forintért.

Krémlevest már 1700 forintért lehet rendelni, de a magyar tarkából készült gulyásleves csipetkével sem sokkal drágább 1900 forintért.

Külön kaviár szelekcióval várja a NER-ifjak közpénzből kialakított étterme az üzletembereket, vagy Gulyás Gergelyék esetében nyugodtan lehet mondani, hogy NER-lovagokat.

Így néz ki belülről a Felix. Felix Kitchen & Bar/felixbudapest.hu

8900 forintért rendelhető 50 gramm keta kaviár blinivel, falusi tejföllel és cornichonnal. Ugyanezzel a körítéssel 30 gramm szibériai kaviár 21900 forintba kerül. Ha az orosz különlegességek iránti rajongása is olyan erős Gulyás Gergelynek, mint a magyar kormány orosz elnök iránti rajongása, akkor minden bizonnyal legalább egyszer már kipróbálta ezt a fogást. Itt található az étlap legdrágább tétele is. A blinivel, falusi tejföllel és cornichonnal tálalt

Osetra kaviár, aminek 50 grammjáért 49900 forintot kérnek el.

Ez igazi luxusterméknek számít, a kaviárok királynőjének tartott belugánál jóval kisebb méretű, végveszélyben levő osetra tokhalból készítik. Ízét a dióéhoz szokás hasonlítani kesudió és narancs zamattal, a beluga után a legtöbbre értékelt elit kaviár.

Akár igazat is mondhattak

A Felixben 5900 forintért már egy jó bécsit is lehet enni burgonyasalátával, a legolcsóbb főétel 3200 forintba kerül. De a paprikáscsirkéről sem kellett feltétlenül lemondania a társaságnak, 4600 forintért uborkasalátával és tojásos nokedlivel szolgálják fel. Van még:

egy kilós magyar tarkából készített Tomahawk steak 17900-ért;

ugyanennyiért 400 grammos, kétszemélyes szarvas wellington;

Miyazaki-hátszín, 100 grammja 16900 forintért;

19900-ért languszta miso-s vajjal;

30000 ezer forintért grillezett tengeri válogatás, ami 6 langusztinit, 2 poliplábat, 4 Szent Jakab kagylót és 6 garnélát jelent.

Egy ilyen étlap láttán a luxuséletmódjáról jól ismert, politikai karrierje alatt mesés vagyont felhalmozó Rogán Antal is elégedetten csettintene. Gulyás Gergely, ha felelős magyar állampolgárként viselkedik, és betartja az általa is emlegetett "Maradj otthon, ezzel életeket mentesz!"-szlogent, akkor házhoz is rendelhette volna bármelyik fogást az étlapról. Ezzel azt is megelőzte volna, hogy az egész ország megbizonyosodjon arról, mennyire veszi komolyan a miniszter a társadalom felé intézett jogos kormányzati kérést.

Az étlap végigböngészése után azt is meg lehet állapítani: egyáltalán nem kizárt, hogy az ügyben igazat állítottak és a társaság tagjai valóban csak elvitelre kértek ételt. Ugyan a 444-en arra céloztak, hogy nem volt a miniszter kezében elviteles doboz, de mégis miért ne férne bele akár egy nadrágzsebbe egy adag, igényesen elcsomagolt Osetra kaviár?