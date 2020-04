Merkel: Még messze nem vagyunk túl a nehezén

Németország még mindig csak a koronavírus-járvány elején tart, ezért továbbra is éberségre és fegyelmezettségre van szükség, és meg kell akadályozni az ország működésének újbóli leállítását követelő helyzet kialakulását – mondta Angela Merkel német kancellár Berlinben hétfőn, a járvány miatti korlátozások fokozatos lazításának első napján.

A szövetségi kormányon belüli úgynevezett koronavírus-kabinet ülése után kiemelte, hogy

az utóbbi hetekben sikerült lassítani a járványt és elérni, hogy ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer és a gyógyultak száma meghaladja az aktív esetek számát.

Az eredmények révén viszont „megtévesztő” helyzet alakult ki, mert az intézkedések hatása mindig csak két hét múlva mutatkozik meg a vírus terjedéséről szóló adatokban. Ezért a járványügyi kérdésekben illetékes tartományi kormányoknak „lehetőleg szűken” kell kihasználniuk a lassító intézkedésekkel szerzett mozgásteret, különben

az a veszély fenyeget, hogy ismét meredek emelkedésnek indul a fertőzések száma és elkerülhetetlen lesz az egész ország újbóli leállítása

– mondta Angela Merkel.

A fokozódó magánytól szenvedő egyedülállóktól kezdve a gyermekek otthoni tanításával küszködő szülőkig, a művészektől az egyházakig és az egyéni vállalkozóktól a legnagyobb cégekig a társadalom minden egyes tagjának és valamennyi gazdasági szereplőnek az az érdeke, ne legyen erre többé szükség. A mindennapi élet rendjének helyreállításához fűződő reményeket, kívánságokat és jogos igényeket viszont csak akkor lehet valóra váltani, „ha a járvány elején megtesszük a legszigorúbb, legkeményebb lépéseket”.

Németországban számos európai országtól eltérően nem kellett lezárni a parkokat és nem kellett kijárási tilalmat bevezetni. Az új típusú koronavírus úgynevezett reprodukciós rátáját (R0) mégis sikerült 1,0 alá csökkenteni, vagyis a fertőzöttek fejenként átlagosan egynél kevesebb embernek adják át a kórokozót. Azonban

még messze nem vagyunk túl a nehezén,

és védőoltás hiányában sokáig tart még a járvány – fejtette ki a kancellár, aláhúzva, hogy a korlátozások visszavonásának folytatásához jelentősen és tartósan 1,0 alá kell szorítani az R0 értékét.

Kifejtette: Dél-Korea és más térségbeli országok példája megmutatja, hogy kulcsfontosságú a fertőzési láncolatok feltárása és megszakítása, ezért állapodott meg a szövetségi kormány a tartományi kormányokkal, hogy a járási és városi egészségügyi hatóságoknál 20 ezer lakosonként felállítanak egy öt szakemberből álló munkacsoportot, amely csak a fertőzési láncok feltárásával, azaz kapcsolatkutatással és a tesztelés megszervezésével foglalkozik. A berlini vezetés minden támogatást megad ehhez, így a koronavírus-kabinet ülésén döntöttek a többi között arról, hogy a szövetségi kormány finanszírozásával állítanak fel 105 mobil munkacsoportot, amelyek az országban bárhol támogathatják a helyi hatóságok munkáját.

Angela Merkel azzal a sajtóértesüléssel kapcsolatban, miszerint pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfői elnökségi ülésén úgy vélte, egyes tartományokban káros és veszélyes „vitaorgia” kezdődött a járványlassító intézkedések visszavonásáról, elmondta, hogy valóban „figyelmeztetőleg” nyilvánult meg, mert úgy érzi, hogy a lazítások körüli viták „olyan biztonságot sugalmaznak, amellyel nem rendelkezünk”.

Senki sem ringathatja abba a hitbe magát, hogy elmúlt a veszély, mindenkitől óvatosság és türelem szükséges

– mondta a német kormányfő.

Kiemelte: a lazítások mellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy egyelőre május 3-ig változatlanul érvényes a társas távolságtartás alapszabálya, így mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt a lakásán kívül, vagy azokkal, akikkel közös háztartásban él, és a többiektől legalább másfél méter távolságot kell tartani.

Azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős miniszter, Gerd Müller egy hét végi nyilatkozatában felszólította a kínai vezetést az átláthatóság biztosítására az új típusú koronavírus eredete körüli ügyekben, elmondta, hogy „minél átláthatóbban bemutatja Kína a vírus eredetének történetét, annál többet tudunk tanulni (a történtekből) az egész világon”.

A csütörtöki EU-csúccsal összefüggésben hangsúlyozta, hogy Németország mindig is szolidáris volt az EU-s társállamokkal, és nemcsak azért, mert a szolidaritás alapvető érték, hanem azért is, mert Németország csak akkor lehet sikeres, ha az egész EU-nak „jól megy a sora”. Elmondta, hogy a járvány miatt összeállított 500 milliárd eurós csomag után újabb „válságkezelő eszközök” kidolgozása is elképzelhető, de csak az EU-s szerződések keretén belül. Az is igen valószínűnek tűnik, hogy

a járvány előtti tervektől eltérően alakul majd a 2021-ben kezdődő hétéves költségvetési ciklus,

az első években a járvány hatásainak ellensúlyozása kerülhet a középpontba – mondta Angela Merkel.