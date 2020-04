A miniszter utasítása szerint ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, akkor a 65 év felettiek is visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba - írja a Népszava.hu.

Kásler Miklós még április 16-án korrigálta egy hónappal korábbi rendeletét, amely megtiltotta, hogy a 65 év feletti dolgozók olyan tevékenységet végezzenek, amely során közvetlenül találkozhatnak a párcinesekkel. A legújabb miniszteri utasításban viszont már az szerepel: amennyiben másképpen nem szervezhető meg az ellátás, úgy az idősebb egészségügyi dolgozók - ha önként vállalják - visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba - írja a lap.

Még megfontolom, hogy vissza megyek-e vagy sem – nyilatkozta a Népszavának az egyik érintett aneszteziológus.

"Elhajtottak, mint egy magzatot, pedig március 15-éig a hátunkon vittük az ambulanciákat, a műtőket és az egyéb kezeléseket, mindenféle védőeszköz, köszönet nélkül. Még azt sem mondták, ha koronavírusos leszel, akkor lesz egy gép a számodra. Nem egy kollégám sírt a vállamon, hogy így lett vége. Most ők is, azt mondják, megfontolják, hogy a miniszteri levélre mit lépjenek"

- fogalmazott.

A lapnak Weltner János sebész, aki oktatóként is érintett, azt mondta, a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek, és ők egyedül dolgoztak. A rendelőintézetekben is egy-egy szakmában egy orvos van, így a rendelettel, ami hátrébb vonta őket ott is nehéz helyzetbe kerültek. A kórházakban tíz orvosból, talán ha kettő lehetett érintett, tehát ott megoldható volt a helyettesítésük. Saját helyzetét értékelve Weltner János azt mondta: most a betegek java részének hazaküldése miatt, alig van sebészként feladata a kórházban, így nem nagyon van értelme visszamenni. Az idősek fokozott veszélyeztetése még nem szűnt meg.