A kórházi kapacitás felére nincs is szükség?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A minap kirúgtak egy kórházigazgatót, mert nem volt hajlandó viharsebesen hazazavarni a kórházából betegeket. Az illető baráti, keresztény, konzervatív, nagy szakmai kvalitású ember, aki egyébként (mint két nappal később kiderült) igyekezett is végrehajtani a leépítési parancsot, csak nem volt elég gyors, hamarabb kellett volna teljesíteni, nem a kiadott határidőre. E tárgyban ajánljuk a sztahanovista mozgalom történetének tanulmányozását.

Miután a bambaságig béketűrő, Orbán Viktort tévedhetetlen istenségnek néző keresztény, konzervatív értelmiség is felháborodott (az egészségügyi dolgozókról nem is beszélve), a kormány megkezdte a kettős beszédet.

A Semmelweis Egyetem rektora, aki közismert Orbán-rajongó (egyébként hogy is lehetne rektor az Orbán-univerzum 11. évében), hirtelen pluszmunkát (és nyilván pluszjövedelmet) ajánlott föl a (hivatalosan szakmai hiba miatt) kirúgott exigazgatónak, merthogy kiváló szakember. A Fidesz főprotestánsa, az exminiszter is gyorsan megdicsérte a Fidesz-sajtóban a (közismerten protestáns) exigazgatót, aki szerinte sosem volna képes arra, amivel megvádolva kirúgták.

Ha a nyájas olvasó úgy gondolja, hogy ez az egész valamiféle téboly, akkor jól gondolja. Olyan ez, mint a Hamletben, őrült beszéd, de van benne rendszer.

A rektor úr – rögzítsük is a nevét: prof. dr. Merkely Béla – pár nappal később ráerősített. Az agresszív orbánizmus egyik hangosbemondóján keresztül tudatott néhány „apróságot” Viktor Isten híveivel.

A fő üzenet persze az, hogy Viktor a parancsnok, ő maga az ész, a tökéletesség, ő az Isten.

„Most egy katonás rendszerben dolgozunk, kórházparancsnok támogatása mellett, ezért is élnék katonás hasonlattal: az elmúlt napokban hadgyakorlatot tartottunk, amelynek az volt a célja, hogy bebizonyítsuk: tömeges fertőzés esetén fel tudunk szabadítani kellő számú intenzív ágyat, lélegeztetőgépet és más szükséges eszközt is. Azt kell mondanom, hogy ez a hadgyakorlat alapvetően sikeres volt, hiszen az egészségügy bebizonyította, hogy képes akár plusz harmincezer ágyat is biztosítani.”

Aki esetleg csodálkozott, hogy Sztahanov elvtársra utaltunk föntebb, most láthatja, nem viccelünk. Hadgyakorlat volt húsvétkor, és mind megnyugodhatunk, eü. csapataink sikeresen teljesítették a kitűzött célt. Prof dr. Merkely nem is titkolja, az egyetemen „minden reggel 'haditanácsot' tartunk”.

A rektor úr azonban nem elégedett meg ennyivel. Büszkén tudatta, hogy az ő klinikáján, sőt sehol az országban egyetlen beteg sem került veszélyes vagy lehetetlen helyzetbe azzal, hogy hazaküldték. Sőt a rektor úr – ha lúd, legyen kövér – még azt is hozzátette:

„Ugyanakkor alighanem eddig is én voltam az otthoni gyógyulási folyamatok egyik legnagyobb hazai híve. Statisztikák igazolják, hogy az emberek a szeretteik körében, az otthonukban sokkal gyorsabban és jobban gyógyulnak. Különösen az idős betegekre jellemző az úgynevezett kórházi szindróma kialakulása, amikor a bent fekvés miatt stagnál vagy rosszabbodik állapotuk. (…) Nehezen változik a régi, magyar szemlélet, amely szerint 'aki beteg, legyen kórházban'. Ez butaság, bizonyítható, hogy otthon nagyobb a késztetés a gyógyulásra.”

Nem kevesebbet állít az orvosegyetemi rektor, egyben klinikaigazgató, hogy a kórházi ágyak 50%-a, tehát a fele valójában nélkülözhető. A betegek pedig jobban teszik, ha otthon akarnak gyógyulni.

A világért sem szeretném, ha bárki azt hinné, viccelek. Sőt. A legkevésbé sem. Viktor Isten, a főparancsnok katonai vezetést rendelt a kórházakba, és ezek a vezetők drasztikusan visszafogják mindenütt a költségeket.

Sokan elfelejtették, hogy a karácsonyi készülődés közben épp bejelentette a kormány, nem fizeti ki a kórházak teljes (cirka 70 milliárdnyi) adósságát. Az új évet a kormányzat és a beszállítók pénzvitájával kezdte az egészségügy.

Most tehát az a helyzet, hogy a kórházakban katonák döntenek az anyagok felhasználásáról, tehát a pénzköltésről, és ne legyenek illúzióink, ők takarékosak (feltéve, hogy nem fekszik bent az édesanyjuk). A kormánysajtó majd a járvány után szaftosan fogja tálalni a felelőtlen kórházi pazarlást, és örvendezni fog a régóta esedékes ellátási reformon, amihez – láttuk – a rektor úr is szolgáltatott érveket. Elvégre kiderült, a betegeknek jobb otthon, az ágyaknak akár a felét is „fel lehet szabadítani”.

Éljen Viktor, a Nagy Ágyfelszabadító!

E sorok szerzője öt éve mondja úton-útfélen, hogy Magyarország épp ezekben az években a demográfiai katasztrófába süllyed. Ezért fejemre vontam a Fidesz átkát (némelyek szidalma minékünk dicsőségünk). Közben pontosan tudom, hogy Orbán is tudja...

A nyájas olvasó is megbizonyosodhat a kemény tényről, ha felüti a KSH honlapját, amelyen – épp a mostani járvány miatt, a kormányzati ügyetlenkedést előre megmagyarázandó – közzétették az elmagányosodás adatait.

Idézzük:

„Az 1,9 millió fő 65 éves és annál idősebb lakosság többsége családjával él együtt, és mintegy háromtizedük egyedülálló. Az egyedül élő idősek aránya főként az Alföld és Dél-Dunántúl egyes járásaiban, illetve a főváros kerületeinek többségében lényegesen meghaladja az országos átlagot.”

Tehát kb. 550 ezer 65+-os honfitársunk egyedülálló. A jövőben készüljenek arra, hogy ha megbetegszenek, jobb lesz nekik otthon. Mert az egészségügyet rövidesen megreformálják...