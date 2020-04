Gyakorlatilag senki nem akar vásárolni - összeomlott az olajár

Bár visszatért a pozitív tartományba a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára kedden - miután előző nap történelme során először nulla dollár alá esett a jegyzése, azaz az eladók fizettek a vevőknek, csakhogy vigyék az olajat - továbbra sem látszik az olajár esésének vége. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben hirtelen töredékére csökkenő légi- és szárazföldi forgalom mellett a termelők nem tudták visszafogni ilyen ütemben a kitermelést, ezért a tárolókapacitások is megteltek.

A kedden kifutó májusi kontraktusokban napi mélypontján hordónként mínusz 40,32 dolláron is forgott a WTI a hét első napján, gyakorlatilag senki nem akart vásárolni azonnali szállításra olajat a túltelített piacon, mert a tárolók hamarosan betelhetnek, így nem lesz hol elhelyezni a fölösleget.



Hétfőn mínusz 37,63 dolláron fejezte be a kereskedést a májusi szállítású WTI, a pénteki 18,27 dolláros záróárhoz képest. Kedden az eddigi kereskedésben mínusz 14 dollár és 2,54 dollár között mozgott a jegyzés.



A New York-i árutőzsdén 1983 áprilisa óta kereskednek a WTI-vel, azóta a legalacsonyabb árat, amelyet eddig valaha is elért, 1986 áprilisában regisztrálták hordónként 9,75 dolláron.



A jóval aktívabb és az árszintet reálisabban tükröző júniusi határidős jegyzésekben közép-európai idő szerint hétfő este nyolc órakor 20,93 dolláron, 16,38 százalékos mínuszban forgott a WTI. A júniusi kontraktusokban az év eleje óta 65,6 százalékot veszített árából a WTI, az évet 61,52 dolláron kezdte, az idei legmagasabb ára 65,65 dollár volt. Kedden közép-európai idő szerint 10 óra körül 20,38 dolláron, 0,24 százalékos mínuszban állt a jegyzés.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent a legközelebbi, júniusi határidős jegyzésekben hordónként 10,32 százalékos mínuszban, 22,93 dolláron forgott kedd délelőtt tíz óra körül. Napi mélypontján 22,86 dolláron, maximumán pedig 26,50 dolláron jegyezték.



Mivel az új koronavírus-járvány hatására a globális olajkereslet meredeken csökkent, jóval nagyobb mértékben, mint ahogy a kitermelők vissza tudják fogni teljesítményüket, a piacok figyelme arra irányul, hogy a tárolókban még mekkora mennyiséget tudnak elhelyezni a fölöslegből.



A legnagyobb amerikai olajterminál, az oklahomai Cushing tárolói a legfrissebb ismert, április 10-i adatok szerint kapacitásuk 71 százalékán álltak, ami 15 százalékkal haladta meg a két héttel korábbi szintet. Az utóbbi három hétben heti átlag 16 millió hordóval emelkedett az elraktározott nyersolaj szintje, ami azt jelenti, hogy május közepére, de legkésőbb június elejére csurig telhetnek a cushingi tárolók.



A tengeren tárolt olajszint is gyorsan növekszik. A nyersolajtankerekben becslések szerint rekordmértékű, 160 millió hordó olajat tárolnak, éppen dupláját a két héttel korábbinak.



A Nemzetközi Energia-ügynökség (IEA) a múlt héten közzétett, szokásos havi jelentésében közölte, hogy számításai szerint az egy évvel ezelőttihez képest áprilisban napi 29 millió hordóval, a második negyedévben pedig 23,1 millió hordóval lesz alacsonyabb a globális kereslet. A második félévben fokozatos fellendülés várható, ám decemberben még így is napi 2,7 millió hordóval maradhat el a kereslet az egy évvel korábbitól.