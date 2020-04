A szakmai vizsgákon sem tartják meg a szóbeliket

Megjelent a szakmai vizsgákat szabályozó miniszteri határozat, miszerint a szakképzést lezáró vizsgákon résztvevő mintegy 70 ezer diáknak az érettségihez hasonlóan csak írásban kell számot adnia tudásáról. A szóbeliket nem tartják meg.

A gyakorlati vizsgák a május 4-június 15. időszakban szervezhetők meg, aki ezeken nem jelenik meg, ősszel rendes szakmai vizsgát tehet.

Nem kell vizsgázni a képző- és iparművészeti, előadóművészeti, hang-film-színháztechnikai, közművelődési, pedagógiai területeken, itt az utolsó két év átlagát adják meg.

A rendelet szerint az érettségi utáni szakképzésbe érettségi vizsga nélkül is be lehet kapcsolódni (gimnázium után is), de az őszi időszakban le kell tenni a vizsgát.

A vizsga után augusztus 30-ig megmarad a tanulói jogviszony.

A rendelet az érettségi lebonyolításhoz hasonlóan szabályozza a biztonsági feltételeket (például, hogy egy teremben maximum 10 gyerek tartózkodhat, akiknek meg kell tartani a megfelelő távolságot), de itt a maszk viselése kötelező lesz (a gumikesztyűé lehetősség).